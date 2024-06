Deutschland gegen die Schweiz Frauen-Power: Ehefrau und Mama feuern Rekordspieler Manuel Neuer an

Mama und Ehefrau von Manuel Neuer auf der Tribüne: Marita Neuer (l.) und Anika Bissel, beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz. (dr/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 06:52 Uhr

Manuel Neuer hatte doppelt zu feiern: Zum einen den EM-Gruppensieg auch dank seiner tadellosen Leistung gegen die Schweiz, zum anderen stellte er einen bedeutenden Rekord auf. Auf der Tribüne standen ihm seine Frau Anika Bissel und seine Mama Marita Neuer zur Seite.

Am Ende prangte ein 1:1-Unentschieden von der Anzeigetafel im Frankfurter Stadion. Deutschland konnte am Sonntagabend eine Niederlage gegen die Schweiz dank eines späten Treffers von Niclas Füllkrug (31) gerade noch abwenden und steht nun als Sieger der Gruppe A im Achtelfinale. Der DFB-Torhüter Manuel Neuer (38) zeigte dabei eine tadellose Leistung und sorgte mit einer Glanztat in der zweiten Halbzeit sogar dafür, dass seine Mannschaft überhaupt im Spiel bleiben konnte.

Dabei stellte er ganz nebenbei persönliche Rekorde auf: Mit seinen jetzt 18 EM-Einsätzen überholte er die italienische Torhüter-Legende Gianluigi Buffon (46) und ist jetzt alleiniger EM-Rekordtorhüter mit den meisten Einsätzen. Außerdem zog er mit Bastian Schweinsteiger (39) gleich, womit er mit 18 EM-Spielen gemeinsam mit seinem Ex-Bayern-Kollegen jetzt die meisten Spiele bei einer Europameisterschaft aller DFB-Kicker bestritten hat. Diese Krönung ließen sich natürlich auch nicht die beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben entgehen: Seine Mama Marita Neuer und seine Ehefrau Anika Bissel (24) fieberten im Stadion mit dem DFB-Keeper mit.

Beide schmissen sich natürlich in ein entsprechendes Neuer-Trikot und nahmen nebeneinander auf der Tribüne Platz. Marita entschloss sich für die lila-pinke Variante mit der Nummer 1 ihres Sohnes, Anika wählte dieses Mal die schwarze Version des Torwart-Trikots des DFB. Wie schon beim Spiel gegen Ungarn entschied sich Bissel für eine Bauchfrei-Variation und erschien erneut im Top-Crop-Look. Der Creative Director und "GNTM"-Urgestein Thomas Hayo (55) erkannte die Ehefrau von Manuel Neuer auf der Ehrentribüne natürlich sofort. Wie Bilder beweisen, begrüßten sich die beiden herzlich und unterhielten sich vor Anpfiff mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Privatleben wird aus der Öffentlichkeit herausgehalten

Anika Bissel und Manuel Neuer halten ihr Privatleben streng von der Öffentlichkeit fern. Auch über ihre Hochzeit sprachen der Torhüter und der Handball-Profi bislang nicht. Anika Bissel nennt sich jedoch auf Instagram seit vergangenem Jahr Anika Neuer. Zum gemeinsamen Nachwuchs gibt es da schon ein paar mehr Informationen. Indirekt bestätigte der FC-Bayern-Star die Babynews Ende März 2024 mit einem Instagram-Post. Auf beiden Fotos schiebt der Nationaltorwart einen Kinderwagen durch die hügelige Voralpenlandschaft. Sein schlichter Kommentar: "Ein kleiner Osterspaziergang zu Hause."

Bei einer DFB-Pressekonferenz anlässlich der Europameisterschaft plauderte Neuer sogar ein bisschen über die Vaterrolle und das noch relativ neue Familienleben. "Es macht sehr viel Spaß als Vater auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr glücklich und froh darüber. Und ich stehe natürlich im Austausch und freue mich, wenn ich meinen Sohn sehen kann. Und versuche natürlich jede Gelegenheit da auch zu nutzen", erklärte Manuel Neuer auf die Frage eines Journalisten, wie er seine erste EM als Papa erlebt.