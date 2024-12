Emotionale Worte auf Instagram Fünfter Todestag: Märtha Louise und Töchter erinnern an Ari Behn

Prinzessin Märtha Louise und ihre Töchter (v.l.: Maud, Leah, Emma) bei der Beerdigung von Ari Behn im Januar 2020 in Oslo. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 16:01 Uhr

Auch fünf Jahre später ist es noch schmerzvoll: Märtha Louise und ihre Töchter haben zum fünften Todestag von Ari Behn mit emotionalen Worten an ihn erinnert. Die Weihnachtszeit sei eine besonders schwere Zeit.

Am gestrigen 25. Dezember hat sich der Tod von Ari Behn (1972-2019) zum fünften Mal gejährt. Der norwegische Schriftsteller und Ex-Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (53) starb am ersten Weihnachtstag 2019. Die norwegische Prinzessin und ihre drei gemeinsamen Töchter zollten ihm mit emotionalen Worten Tribut.

Märtha Louise, die von 2002 bis 2017 mit Behn verheiratet war, schmerzt der Verlust heute noch sehr – auch wenn sie mittlerweile in zweiter Ehe mit Durek Verrett (50) glücklich ist. Sie teilte mehrere Familienfotos auf Instagram und verfasste einen emotionalen Text: "Heute vor fünf Jahren ist es passiert. Was wir nie für möglich gehalten hätten. Unser lieber Ari hat sich selbst aus dem Leben verabschiedet. Es war eine schwierige Zeit, eine große Lernerfahrung, wie man mit Trauer umgeht", hieß es dort. "Aber auch schöne Momente, in denen wir uns an all die guten Zeiten erinnern, die wir zusammen hatten. Denn Trauer ist so vielfältig. Und die schlimmste Zeit für uns alle ist Weihnachten."

Es sei die Zeit, in der der Verlust am stärksten ist. Sie appellierte: "Ich hoffe, dass Sie alle jemanden haben, der für Sie da sein kann. Dass Sie die Liebe, die Sie umgibt, annehmen können. Denn es gibt immer Hoffnung. Hoffnung darauf, dass bessere Zeiten kommen, Hoffnung darauf, dass die Liebe unter uns Menschen so stark ist, dass sie Berge versetzen kann. Denn jetzt, in der dunkelsten Zeit des Jahres, ist es wichtiger denn je, eine Hand auszustrecken."

"Wünschte, er wäre hier"

Die älteste Tochter des Paares, Maud Angelica (21), fand ebenfalls emotionale Worte. Zu einem Selfie mit ihrem Vater schrieb sie auf Englisch: "Heute ist es fünf Jahre her, dass ich meinen Vater an Suizid verloren habe. Ich kann nicht glauben, dass ich, als ich meinen liebevollen Vater das letzte Mal sag, 16 Jahre alt war. Seitdem ist so viel passiert, an dem er nicht teilnehmen konnte. Ich vermisse ihn sehr. Ich wünschte, er wäre hier."

Auch sie erklärte, dass die Weihnachtszeit oft die schwierigste Zeit ist. Im ersten Jahr nach dem Verlust sei kein Tag vergangen, an dem sie nicht geweint habe. Inzwischen werde es mit jedem Jahr ein wenig einfacher. Die 21-Jährige appellierte ebenfalls für den Zusammenhalt: "Jede freundliche Tat hat so viel mehr Gewicht, als man denkt. Suizid ist nicht die einzige Option. Es gibt Hilfe."

Leah Isadora trauert auf ihre Weise

Leah Isadora Behn (19) teilte auf Instagram mehrere Schnappschüsse eines Tattoos in ihrem Nacken – sie trägt dort den Schriftzug "elsker deg" (deutsch: "liebe dich") in der Handschrift ihres Vaters. "Fünf Jahre ohne dich – liebe dich Papa", schrieb sie dazu.

Ari Behn und Prinzessin Märtha Louise von Norwegen heirateten 2002 in Trondheim. Neben Maud Angelica und Leah Isadora haben die beiden die Tochter Emma Tallulah (16). Der norwegische Hof gab die Trennung der beiden im August 2016 bekannt, 2017 wurde die Scheidung vollzogen. Am 25. Dezember 2019 starb Behn in seinem Haus in Lommedalen bei Bærum durch Suizid, im Januar 2020 wurde er in Oslo beigesetzt.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111