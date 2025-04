Stars Rumer Willis ‚badet noch immer‘ mit ihren erwachsenen Schwestern

Rumer Scout and Tallulah Willis November 2021 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin findet nichts verwerflich daran, zusammen mit ihren Geschwistern in die Badewanne zu steigen.

Rumer Willis verrät, dass sie gerne mit ihren Schwestern ein Bad nimmt.

Die Tochter von Demi Moore und Bruce Willis sprach über die enge Bindung zu ihren Geschwistern Scout (33) und Tallulah (31) und gab zu, dass manche Menschen ihre Familien-Dynamik für „verrückt und seltsam“ halten könnten.

Im ‚What in the Winkler‘-Podcast enthüllte die Schauspielerin: „Wir alle baden immer noch zusammen – meine Schwestern und ich. So bin ich einfach aufgewachsen. Manche denken vielleicht, das sei verrückt und seltsam, aber ich nicht.“

Die 36-Jährige sprach in der Folge auch über ihre Tochter Lou, die am 18. April ihren zweiten Geburtstag feiert. „Ganz ehrlich, ich hoffe, dass Lou, wenn sie in meinem Alter ist, immer noch mit mir im Bett schläft. Ich schlafe immer noch mit meiner Mutter im Bett und ich finde das nicht seltsam“, stellte sie klar.

Die ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Darstellerin erzählte außerdem, dass sie noch keine Nacht von ihrer Tochter getrennt war und die beiden weiterhin zusammen schlafen. „Stell dir vor, du nimmst ein Baby-Gorilla oder einen Hundewelpen mit zwei Wochen oder drei Monaten und lässt sie in einem anderen Raum als ihre Mutter schlafen. Jeder würde dich für verrückt halten“, erklärte sie.

Rumer fügte hinzu: „Aber bei Menschen sagen wir: ‚Nein, das Kind kann ruhig durchschlafen. Es muss lernen, selbst zurechtzukommen.‘ Dabei können sie sich nicht einmal selbst ernähren… Übrigens: Wir Erwachsene wissen oft selbst nicht, wie wir uns beruhigen sollen.“ Der Star ergänzte: „Manche trinken Wein, andere nehmen Drogen oder essen eine ganze Packung Eiscreme.“