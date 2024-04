"Kein leichter Start" Fußballstar Julian Weigl und Sarah Richmond: Ihr zweites Kind ist da!

Sarah Richmond und Julian Weigl sind erneut Eltern geworden. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 20:03 Uhr

Fußballstar Julian Weigl und seine Ehefrau Sarah Richmond sind wieder Eltern geworden. Die Geburt seines zweiten Kindes bestätigte das Paar mit einem süßen Instagram-Post. Das Baby hatte jedoch offenbar keinen leichten Start ins Leben.

Das Baby ist da! Profi-Fußballer Julian Weigl (28) und seine Ehefrau, Moderatorin Sarah Richmond (26), sind erneut Eltern geworden. Das Paar bestätigte die Geburt seines zweiten Kindes am Dienstag (23. April) auf Instagram und verriet zugleich, dass es ein Mädchen ist.

"Hatten nicht den leichtesten Start"

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von zwei Babyfüßchen, die von ihren Händen in die Kamera gehalten werden, heißt es: "Neues Leben. Endlich durften wir unsere kleine Kämpferin nach Hause bringen." In einer Instagram-Story schrieb die frischgebackene Mama Sarah Richmond zudem: "Wir hatten nicht den leichtesten Start, aber jetzt wird zu Hause alles nachgeholt." Wann genau das Kind zur Welt kam und weitere Details verraten Weigl und Richmond nicht.

In der Kommentarspalte trudelten bereits zahlreiche Glückwünsche ein. Auch Julian Weigls Fußballverein, Borussia Mönchengladbach, teilte die News via Instagram. "Die Borussia-Familie wächst!", hieß es in einer Instagram-Story.

Weigl und Richmond hatten die Schwangerschaft im Dezember 2023 mit einem Video auf Instagram verkündet. Der Gladbach-Spieler und die WDR-Moderatorin sind seit 2011 ein Paar und heirateten 2020 in Portugal. 2021 wurden sie erstmals Eltern einer Tochter.