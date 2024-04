Stars Gabrielle Union: Am liebsten nackt

Gabrielle Union -Essence Black Women In Hollywood Awards 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2024, 12:48 Uhr

Gabrielle Union fühlt sich oft am stärksten, wenn sie nackt ist.

Die 51-jährige Schauspielerin, die in den Neunzigern durch verschiedene Filme und TV-Serien Bekanntheit erlangte, hat sich bereits vor längerer Zeit geschworen, immer sie selbst zu bleiben. Dieses Mantra hat laut Gabrielle auch großen Einfluss auf ihre Kleiderwahl. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet sie: „Heute habe ich meine Jogginghose und Uggs an, das ist sehr L.A. Aber gestern Abend, Baby, trug ich einen Schlitz bis zu meinem Hintern und High Heels. Normalerweise wehre ich mich gegen die hohen Absätze. Mein Stil ändert sich täglich und ich kleide mich je nachdem wie ich mich fühle. Manchmal fühle ich mich in einem Anzug stark und manchmal fühle ich mich nackt am stärksten. Ich mache das nach Gefühl, denn mich durch meine Kleidung auszudrücken ist am authentischsten, wenn ich mich nach Gefühl anziehe und nicht der Kleiderbügel für jemand anderen bin. Das funktioniert für mich!“

Die ‚Girls United‘-Darstellerin gibt zu, dass es ihr in der Vergangenheit wichtiger war, was andere von ihr denken. Heute will Gabrielle die Kontrolle über ihr Leben komplett selbst übernehmen. „Ich habe aufgehört mich darum zu kümmern, was andere denken. Mir wurde klar, dass die Meinung der Masse meine Rechnungen nicht bezahlt. Sie sind nicht mit mir im Schützengraben, warum sollte ich ihnen also die Kontrolle über mein Aussehen oder meine Kleidung oder meine Freunde oder meine Ziele geben? Ich bin immer zu hundert Prozent ich selbst“, stellt sie im Gespräch klar.