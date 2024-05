Am 20. Hochzeitstag Gala-Dinner in Oslo: Mary von Dänemark überstrahlt alle

Königin Mary trug ein Kleid von Birgit Hallstein. (jom/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 10:54 Uhr

Königin Mary zog an ihrem 20. Hochzeitstag mit König Frederik bei einem Gala-Dinner in Oslo alle Blicke auf sich. Sie erschien in einer blauen Robe, mit der sie auch an ihre Hochzeit erinnerte.

Königin Mary (52) und König Frederik X. (55) von Dänemark haben ihren 20. Hochzeitstag am 14. Mai in Norwegen verbracht. Das Königspaar war mit der königlichen Jacht Dannebrog zu einem Staatsbesuch angereist und wurde unter anderem am Abend mit einem Gala-Dinner geehrt. Die norwegischen Royals, König Harald (87) und Königin Sonja (86) sowie das Kronprinzenpaar Haakon (50) und Mette-Marit (50), begrüßten die beiden im Königlichen Schloss in Oslo.

Sie seien "nicht nur Nachbarn und Kollegen, sondern Familie und Freunde", erklärte Frederik in seiner Rede beim Staatsbankett. "Unsere Länder haben gemeinsame Werte, eine gemeinsame Kultur und Geschichte, und die dänisch-norwegischen Bande sind sehr stark. Mary und ich werden alles in unserer Macht Stehende tun, um all das zu bewahren, was uns jetzt und in Zukunft miteinander verbindet."

Laut "Hello! Magazine" wandte sich König Harald in seiner eigenen Rede anlässlich des Hochzeitstages an Mary: "Liebe Mary, du hast dich auf eine große Aufgabe eingelassen, als du dich in diesen sportlichen Dänen verliebt hast. Du hast vieles aufgegeben, was sicher und vertraut war. Du hast Dänemark und die Dänen zu deinem eigenen Herzensland und zu deiner eigenen Heimat gemacht. Ich weiß, dass du auch eine große Stütze für unsere geliebte Königin Margrethe warst. Wir finden es sehr schön, dass ihr euch entschieden habt, euren Hochzeitstag heute Abend hier mit uns zu feiern!"

In einem Clip sind Eindrücke von dem Gala-Dinner und dessen Gäste zu sehen. Dabei unterhalten sich Königin Mary und König Frederik X. angeregt mit den norwegischen Royals und lachen ausgelassen. Als Anspielung auf ihren Hochzeitstag trug Mary laut "Daily Mail" ein Kleid von Birgit Hallstein, der gleichen dänischen Designerin, die auch ihr Hochzeitskleid von 2004 entworfen hatte.

Besondere Tiara für besonderen Anlass

Die hellblaue Robe mit Chiffon-Ärmeln trug sie schon einmal im Jahr 2015. Sie kombinierte sie mit farblich passenden Satin-Pumps und einer silbernen Clutch. Besonders auffällig war die Schmuckauswahl der Königin, bestehend aus einer Perlen-Tropfen-Tiara (Pearl Poire Tiara), der dazu passenden Ohrringen und mehreren Broschen. Die Tiara wurde von Margrethe II. (84) während ihrer Regentschaft oft getragen und ist den Königinnen vorbehalten. Mary trug zudem eine Anstecknadel mit einem speziell für sie angefertigten Miniaturporträt ihres Ehemannes. Traditionell tragen die Frauen des dänischen Königshauses das Porträt des jeweiligen Monarchen.

Bei dem Staatsbesuch treffen die beiden Könige Frederik und Harald das erste Mal aufeinander, seit der dänische Monarch nach der Abdankung seiner Mutter Margrethe II. am 14. Januar den Thron bestiegen hat.