Geschwisterchen für Alessio: Sarah Engels ist wieder schwanger

Sarah Engels, hier auf einem Event im vergangenen Jahr, bekommt ein Baby

06.06.2021 11:39 Uhr

Schon bald wird Sarah Engels' Sohn Alessio ein großer Bruder! Die Sängerin hat verkündet, dass sie wieder schwanger ist.

Gerade erst hat Sarah Engels (28) ihren Ehemann Julian (28) geheiratet, da hat die Sängerin eine weitere wundervolle Nachricht für ihre Fans: Sie ist schwanger! „Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch“, schreibt Engels am 6. Juni bei Instagram. Die beiden seien „so unendlich glücklich und dankbar“ – und deswegen wolle das frisch verheiratete Paar „dieses Glück nun mit euch teilen“.

Für Engels sei es „ein unbeschreibliches Gefühl das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen“. Ihr Sohn Alessio (5), der aus einer vorangegangenen Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (28) stammt, wird damit zu einem große Brüderchen. Bereits am Samstag hatte Engels in einer Instagram-Story angekündigt, dass sie ihren Fans unbedingt „etwas erzählen“ müsse. Sie sei „einfach so glücklich, dass es sich anfühlt, als würde es bald aus mir herausplatzen“.

Ihr rührendes Ehegelübde

In einem rührenden Video von ihrer Hochzeit, das die Sängerin nun zur Baby-Ankündigung veröffentlicht hat, geht es ebenso bereits um das kommende Kind von Julian und Sarah Engels. Unter Tränen spricht sie in ihrem Ehegelübde, das ebenfalls in dem Clip zu sehen ist, über die Liebe zu ihrem Ehemann: „Mein Schatz, zuerst möchte ich Dir Danke sagen, dass Du in mein Leben gekommen bist. Danke, dass Du mein Knopf bist, der mein ganzes Leben zusammenhält – und alles, was für mich immer nur Schwarz oder Weiß gewesen ist, mit ganz viel Farbe füllst.“

„Hauptsache wir“

„Klar, morgens brauchst Du vielleicht zwei Sekunden länger als ich, bevor Du mir ein Lächeln schenkst. Aber wenn Du dann so lachst, wenn Du dann so strahlst, dann machst Du mich unfassbar glücklich“, erklärt Julian. „Du bist mein Zuhause – und ich verspreche Dir, auch Deines zu sein. Lass uns Hand in Hand durchs Feuer gehen“, wünscht er sich. Er könne es kaum erwarten, „jeden weiteren Weg mit Dir zu gehen und anzukommen. Hauptsache wir, Hauptsache ankommen.“