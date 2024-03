Er will Tochter, sie noch einen Sohn Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Uneins beim Babygeschlecht

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit 2022 verlobt und haben bereits einen Sohn zusammen. Mit seiner Ex-Frau hat er zudem einen weiteren Sohn. (ae/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 08:20 Uhr

Für ihr zweites gemeinsames Kind haben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa unterschiedliche Vorstellungen. Während er sich nach zwei Söhnen nun eine Tochter wünscht, sieht seine Verlobte sich als typische Jungs-Mama.

Noch wissen Sänger Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) nicht, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Die Enthüllung könnte interessant werden, denn die Wünsche für das Geschlecht ihres zweiten Kindes gehen bei dem Paar auseinander.

Das hat Laura Maria Rypa in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account verraten. Nach ihrem Wunschgeschlecht für Baby Nummer 2 befragt, antwortete sie: "Die Gesundheit ist das wichtigste und im Endeffekt ist es egal, was es wird, aber ich würde mich unfassbar über einen weiteren Jungen freuen." Denn sie glaube, dass sie "so eine typische Jungs-Mama" sei. Das Paar hat bereits Söhnchen Leano (1).

Pietro Lombardi ist "Team Mädchen"

Anders sieht das hingegen bei ihrem Partner aus. Der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger des Jahres 2011 ist bereits zweifacher Jungs-Papa, hat mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) noch Sohn Alessio (8). Deshalb hätte er nun gerne eine Tochter. "Pietro ist Team Mädchen", betonte Laura Maria Rypa.

Die Enthüllung des Geschlechts dürfte also spannend werden. Doch eine große Gender-Reveal-Party, wie sie inzwischen bei vielen Influencern üblich ist, wird es nicht geben. "Diese ganze Tamtam" sei ihr einfach zu viel, meinte die Schwangere. Bis das Paar Gewissheit hat, ob sich der Wunsch von Rypa und Lombardi erfüllt, dauert es aber noch ein bisschen: "Wir selbst erfahren das Geschlecht erst, wenn ich aus Polen zurück bin."

Kein weiterer Pärchen-Podcast geplant

Auch einem anderen Projekt erteilte Rypa nach der Babyparty eine Absage: "Vorerst wird es erstmal keinen Podcast geben." Dafür habe das Paar keine Zeit. Ein Podcast sei auch ein sehr großer Zeitaufwand, auch wenn es vielleicht nicht immer danach aussehe.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi kamen 2020 zusammen, trennten sich aber schnell wieder. Es folgte eine On-Off-Beziehung. Im Oktober 2022 verlobte sich das Paar. Von 2013 bis 2019 war er mit Sängerin Sarah Engels verheiratet. Auch die Sängerin gründete inzwischen eine neue Familie: Sie heiratete bereits im Mai 2021 wieder. Mit ihrem Ehemann Julian Engels (30) bekam sie Tochter Solea (2).