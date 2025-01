Neues Kochbuch "Nourish" Gesundes Essen für die ganze Familie: Drei Rezepte von Gisele Bündchen

In "Nourish" (ZS Verlag, 29,90 Euro) teilt Supermodel Gisele Bündchen 100 einfache Rezepte, die Körper und Seele nähren. (ncz/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 18:01 Uhr

Supermodel Gisele Bündchen setzt für Fitness und Gesundheit auf eine simple, ausgewogene Ernährung - auch für ihre Familie. Hier gibt es drei Rezepte aus ihrem neuen Kochbuch "Nourish".

Körperliche und geistige Gesundheit und Ernährung gehen Hand in Hand – das weiß auch Supermodel Gisele Bündchen (44). Die Brasilianerin setzt auf einen ganzheitlichen Lebensstil, der Wohlbefinden und Balance in den Mittelpunkt stellt. In ihrem Kochbuch "Nourish" (seit 4. Januar erhältlich, ZS Verlag) teilt Bündchen, die bald zum dritten Mal Mutter werden soll, in 100 Rezepten ihre Tipps und Geheimnisse für eine ausgewogene und schmackhafte Küche, die Körper und Seele nährt, und für die ganze Familie geeignet ist.

Der ehemalige Victoria's-Secret-Engel setzt dabei auf nährstoffreiche Zutaten wie magere Proteine, vielfältiges Gemüse, Mandelmehl und Avocadoöl. "Ich esse nicht nur, um satt zu werden oder Gelüsten nachzugehen, auch wenn beides schöne Nebeneffekte sind", schreibt sie in ihrem Buch. "Vor allem esse ich, um glücklich, gesund, energiegeladen und zufrieden zu sein." Drei Rezepte aus "Nourish" gibt es hier.

Açaí-Bowls

Zutaten für 2 Portionen: 560 g Papayafruchtfleisch oder geschälte Bananen, 4-5 entsteinte Medjool-Datteln (am besten gehäutet), 100 g ungesüßtes TK-Açaípüree, in Scheiben geschnittene oder gewürfelte süße Früchte zum Garnieren, Granola zum Garnieren

Zubereitung: Papaya und Datteln im Mixer glatt pürieren.

Die Açaí-Packung unter fließendem Wasser abspülen, bis sich das Püree von der Beutelwand löst. Den Beutel aufschneiden und die entsprechende Menge Açaípüree entnehmen. In den Mixer geben und glatt einarbeiten.

Die Masse auf zwei Servierschalen verteilen. Falls verwendet, mit Früchten und/oder Granola garnieren. Sofort servieren.

Bete-Rucola-Salat mit Kräuter-Ziegenkäse

Zutaten für 4 Portionen: 2 mittelgroße oder 4 kleine Rote und/oder Gelbe Beten (insgesamt ca. 250 g, abgebürstet), Avocadoöl zum Beträufeln, feines Meersalz, 6 EL natives Olivenöl extra, 4 EL Aceto balsamico oder Weißweinessig, Saft von 1/2 Zitrone, 4 EL frisch gehackte Petersilie oder frisch gehacktes Koriandergrün, 150 g Ziegenfrischkäse, 160 g Rucola, 60 g Rosmarin-Walnüsse oder geröstete Walnüsse

Zubereitung: Den Backofen auf 175°C vorheizen und eine kleine Auflaufform mit Backpapier belegen.

Die Beten mit etwas Avocadoöl und ein paar Prisen Salz einreiben. In die Auflaufform setzen und 2 Esslöffel Wasser hinzufügen. Das Backpapier über den Beten zu einem Beutel schließen, sodass das Gemüse im eigenen Dampf gart. Die Beten im vorgeheizten Ofen je nach Größe 30-60 Minuten weich garen. Auf einen Teller heben und abkühlen lassen. Dann die Schalen mit Küchenpapier abreiben. Die Beten in Spalten oder Scheiben schneiden.

Für das Dressing Olivenöl, Essig und Zitronensaft mit 1 Prise Salz in ein Schraubglas geben und kräftig schütteln (oder in einer Schale mit einer Gabel glatt rühren).

Die Petersilie auf einen kleinen Teller geben. Den Ziegenkäse mit einem Kochmesser in acht gleich große Portionen teilen und zu Kugeln formen. Die Kugeln in der Petersilie wälzen, bis sie gleichmäßig damit eingehüllt sind. Auf einen sauberen Teller setzen. (Die Ziegenkäsekugeln können schon einige Stunden im Voraus zubereitet und im Kühlschrank aufbewahrt werden.)

Den Rucola auf einer großen Servierplatte verteilen. Ziegenkäsekugeln und Bete darauf anrichten. Mit dem Dressing beträufeln. Die Walnüsse darüber verteilen. Mit 1-2 Prisen Salz bestreuen und sofort servieren.

Ahorn-Harissa-Cashews

Zutaten: 600 g Cashewkerne, 2-3 EL Harissa, 3 EL Ahornsirup, 1 1/2 EL Avocadoöl, 1/2 TL feines Meersalz

Zubereitung: Die Cashewkerne in eine große Schüssel geben, mit zimmerwarmem Wasser bedecken und 2-24 Stunden bei Raumtemperatur einweichen.

Den Backofen auf 175°C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Das Einweichwasser abgießen. Die Cashewkerne in einem Sieb abspülen und abtropfen lassen, dann in einer gleichmäßigen Schicht auf dem Backblech verteilen und im vorgeheizten Ofen 15-20 Minuten rösten, bis sie sich trocken anfühlen und leicht gebräunt sind.

In der Zwischenzeit Harissa, Ahornsirup, Öl und Salz in einer Schüssel verrühren.

Die Cashewkerne aus dem Ofen nehmen. Die Harissa-Mischung hinzufügen und mit den Nüssen vermengen, bis sie gleichmäßig damit überzogen sind. Die Cashewkerne wieder in den Ofen schieben und weitere 30-40 Minuten rösten, bis sie trocken (zur Probe eine Nuss halbieren) und goldbraun sind.

Die Cashewkerne aus dem Ofen nehmen und sofort mit ein paar Prisen Salz bestreuen. Erkalten lassen.

(Wenn die Cashews nach dem Abkühlen nicht so knusprig wie gewünscht sind, weitere 5-10 Minuten im Ofen rösten.) In einem dicht schließenden Behälter halten sich die Cashewkerne bis zu 7 Tage.