Im Frühling 2025 Gina Schumacher erwartet ihr erstes Kind

Gina Schumacher freut sich auf ihr erstes Kind. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 10:52 Uhr

Wenige Monate nach ihrer Traumhochzeit ist Gina Schumacher schwanger. Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher teilte auch bereits das Geschlecht und einen möglichen Geburtstermin fest.

Familienzuwachs bei den Schumachers: Gina Schumacher (27) erwartet ihr erstes Kind. Das teilte die Tochter von Formel-1-Rennfahrlegende Michael Schumacher (55) und seiner Ehefrau Corinna (55) mit süßen Fotos mit.

Video News

Aus dem Geschlecht des ungeborenen Kindes macht die 27-Jährige kein Geheimnis: "Ungeduldig warten wir auf die Ankunft unseres kleinen Mädchens", schrieb die passionierte Westernreiterin auf Instagram zu den Fotos, die ein Pony neben rosafarbenen Luftballons, einem Sattel und kleinen Cowboy-Boots zeigen. Auf einer Tafel neben dem kleinen Pferd wird der mögliche Geburtstermin verraten: "Meine neue Reiterin kommt im April 2025", steht dort geschrieben.

Traumhochzeit im September

Die Schwangerschaft folgt nur wenige Monate nach Gina Schumachers Traumhochzeit auf Mallorca. Ende September gaben sich die 27-Jährige und ihr Partner Iain Bethke (28) auf dem Familienanwesen der Schumachers auf der spanischen Insel das Jawort.

Auch damals teilte Schumacher ein privates Foto mit ihren 330.000 Followerinnen und Followern. "Forever yes to you, yes to forever", schrieb sie auf Englisch dazu.

Die Westernreiterin und der ehemalige Springreiter sollen bereits seit rund sieben Jahren liiert sein, beide verbindet eine große Leidenschaft für Pferde. Seit einiger Zeit sollen die beiden im US-Bundesstaat Texas leben, wo die Familie eine Pferderanch betreibt.