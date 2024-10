Nach Hochzeit mit ihrem Iain Gina Schumacher trennt sich von ihrem prominenten Nachnamen

SpotOn News | 16.10.2024, 16:45 Uhr

Gina Schumacher hat mit der Hochzeit offenbar ihren Nachnamen abgelegt. Unter ihrem neuen Namen präsentiert sich die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher nun auf Social Media. Teilweise zumindest.

Gina Schumacher (28) hat nach der Hochzeit mit Iain Bethke (28) offenbar ihren berühmten Nachnamen abgelegt. Das wurde indirekt auf dem Social-Media-Account der Pferde-Ranch der Familie in Texas, USA, bekannt gegeben. Zu einem Foto mit vier Pferden schrieben die Ranch-Betreiber am Dienstag etwa auf Instagram: "Unsere Babys werden groß! Wir freuen uns darauf, mit dieser Gruppe außergewöhnlicher Talente zu beginnen! Lust auf Shopping? Besuchen Sie uns!" So weit, so normal. Das Besondere zeigt sich im Fotocredit, denn hier wird "Gina Bethke" genannt.

Traumhochzeit auf Mallorca

Ende September feierten die Tochter des früheren und schwer verunglückten Formel-1-Stars Michael Schumacher (55) und ihr Iain auf Mallorca eine mehrtägige Traumhochzeit. Auch das wurde mit einem Post auf der Instagram-Seite der Ranch gewürdigt.

"Heute haben wir die Liebe von Gina und Iain gefeiert, als sie in unserem schönen Haus auf Mallorca, Spanien, geheiratet haben. Die Liebe, die diese beiden teilen, ist wirklich etwas Besonderes. Wir lieben euch beide, herzlichen Glückwunsch und Prost! Auf ein Leben voller Glück!", schrieb vermutlich Ranch-Chefin und Brautmutter Corinna Schumacher (55).

Als Schumacher auf eigenen Accounts

Auf ihren eigenen Accounts ist Gina übrigens noch eine Schumacher. In der Biografie steht "Gina Schumacher" und der Account heißt "gina_schumacher". Ihr jüngster Post von vor vier Tagen für die 330.000 Followerinnen und Follower zeigt den Reitprofi bei einem beeindruckenden Auftritt hoch zu Ross. Ginas Kommentar dazu: "Roo in Vegas diesen August". Der Post zuvor zeigt das frischvermählte Paar auf einem Oktoberfest in Texas. Auch hier ist von dem Namen Bethke keine Spur.

Die erfolgreiche Westernreiterin lebt mit ihrem aus Baden-Württemberg stammenden Ehemann seit einiger Zeit in den USA. Die beiden sind seit rund sieben Jahren ein Paar und waren seit 2023 verlobt. Zuvor lebte Gina Schumacher auf dem Familien-Anwesen am Genfer See in der Schweiz.