Stars Giulia Siegel: Das sagt sie zu den Vorwürfen

Giulia Siegel / Fashion Show Label Michael Michalsky Berlin / SCHROEWIG/Moritz Stiehl / 07/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 15:27 Uhr

Die 49-Jährige eckte mit ihrem Verhalten bei einem ihrer Dschungelcamp-Mitstreiter an.

Giulia Siegel bezeichnet die Auseinandersetzung mit David Ortega als Missverständnis.

Die 49-jährige DJ ist derzeit an der Seite einiger anderer Ex-Dschungelcamper in der Sonderausgabe ‚Showdown der Dschungel-Legenden‘ zu sehen. Da die Sendung im Gegensatz zum Original aufgezeichnet wurde, befinden sich alle Teilnehmer aktuell bereits wieder zuhause in Deutschland. Ortega, der von den restlichen Kandidaten als erster aus dem Camp geworfen wurde, machte Siegel im Nachhinein einige Vorwürfe. Unter anderem behauptete er BUNTE-Berichten zufolge, die Tochter von Grand-Prix-Legende Ralph Siegel habe ihm verboten, sie im Dschungel auf ihren berühmten Vater anzusprechen. Außerdem habe sie vor dem Einzug ins Camp vermehrt Kontakt zu ihm aufgenommen und versucht, heimliche Absprachen zu treffen.

Giulia Siegel bezeichnet die Behauptungen des ‚Köln 50667‘-Darstellers derweil als klassisches Missverständnis. Sie habe erst in Südafrika wirklich Kontakt mit ihm gehabt und auch keinerlei Verbote ausgesprochen. „Ich habe ihn nur gebeten, weil er über mich familiär ein paar Sachen wissen wollte, da habe ich gesagt: ‚Du, da möchte ich nicht drüber reden. Das ist Privatsache.‘ Das hat er als Verbot verstanden“, erklärte Siegel jetzt in einer aktuellen Instagram-Story.