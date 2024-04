Langlebigste Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ geht in die historische 21. Staffel

"Grey's Anatomy": Der Serienerfolg aus den USA erhält eine weitere Staffel. (ym/spot)

SpotOn News | 03.04.2024, 08:02 Uhr

Seit bereits fast 20 Jahren begeistert "Grey's Anatomy" Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit. Nun steht fest: Die Erfolgsserie geht mit einer 21. Staffel in die Verlängerung.

Mit einer Jubiläumsstaffel begeistert die US-amerikanische Erfolgsserie "Grey's Anatomy" (seit 2005) derzeit Zuschauerinnen und Zuschauer in den USA. Seit dem 14. März können Fans der langlebigsten Krankenhausserie aller Zeiten ihre Lieblinge wieder in Aktion sehen, und dürfen sich nun auf weitere gute Nachrichten freuen: Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, geht "Grey's Anatomy" mit einer 21. Staffel auf dem US-amerikanischen TV-Sender ABC in die Verlängerung.

"Die Liebe und Loyalität der 'Grey's Anatomy'-Fans haben uns zu einer historischen 21. Staffel getrieben und ich könnte darüber nicht dankbarer sein", erklärt Serienschöpferin und Produzentin Shonda Rhimes (54). "Meg Marinis Geschichtserzählung ist ein Geschenk, welches die Serie lebhaft und fesselnd hält. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich für die nächste Staffel ausdenkt", verrät Shonda weiter.

Marinis, die bereits seit 18 Jahren als Autorin Teil der "Grey's Anatomy"-Familie ist, löste in der 20. Staffel Ex-Showrunnerin Krista Vernoff (52) ab – und das scheinbar mit Erfolg. Zum Start der aktuellen Staffel verzeichnete der Sender ABC eine Einschaltquote, wie es sie seit Februar 2023 nicht mehr gab.

Altbekannte Gesichter in der Jubiläumsstaffel

Auf welche Stars und Lieblinge sich die Fans in der 21. Staffel freuen dürfen, ist noch nicht bekannt. Doch bereits die derzeitige Jubiläumsstaffel der erfolgreichen Krankenhausserie überrascht mit unerwarteten Comebacks: So schlüpft Jessica Capshaw (47) ein weiteres Mal in die Rolle von Dr. Arizona Robbins und Alex Landi (31) kehrt als Dr. Nico Kim ebenfalls ans Grey Sloan Memorial Hospital zurück – allerdings nur für Gastauftritte.

Fans dürfen also gespannt bleiben, was die 21. Staffel für sie bereithält, weitere "Grey's Anatomy"-Comebacks sind jedenfalls nicht ausgeschlossen: "Die Show hat bereits 20 Staffeln, wir haben so viele Leute, die wir gerne wiedersehen würden."

Die 20. Staffel der erfolgreichen Krankenhausserie läuft voraussichtlich ab Herbst 2024 auf ProSieben. Alle bereits erschienenen 19. Staffeln von "Grey's Anatomy" können Fans auf Disney+ streamen.