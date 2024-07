"Das zutiefst Traurigste überhaupt" „Grey’s Anatomy“-Star Jessica Capshaw spricht über ihre Fehlgeburt

Jessica Capshaw ist vor allem durch "Grey's Anatomy" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 11:45 Uhr

Jessica Capshaw ist vierfache Mutter. Doch der Weg dahin war nicht so leicht, wie die Schauspielerin jetzt enthüllt hat. Denn vor ihrem letzten Kind erlitt sie eine Fehlgeburt, mit der sie überhaupt nicht gerechnet hatte.

Die US-amerikanische Schauspielerin Jessica Capshaw (47) hat erstmals über ihre Fehlgeburt gesprochen. Das Erlebnis sei "das Schockierendste und zutiefst Traurigste überhaupt" gewesen.

Ausschabung zwischen drittem und viertem Kind

In einer neuen Folge ihres "Call It What It Is"-Podcasts, den sie mit ihrer "Grey's Anatomy"-Kollegin Camilla Luddington (40) betreibt, enthüllte Capshaw die Fehlgeburt, als eine Zuhörerin wissen wollte, ob ein drittes Kind eine gute Entscheidung sei.

Während Luddington sagte, ihr sei "leicht" klar gewesen, dass zwei Kinder ausreichen würden, erzählte die 47-Jährige: "Ich denke, die Antwort ist, dass es eine sehr persönliche Antwort ist." Es sei hilfreich, "wirklich, wirklich im Kontakt zu sein und wirklich, wirklich ehrlich mit sich selbst und mit dem Partner". Da sie aus einer großen Familie stamme, sei es für sie ganz natürlich gewesen, selbst auch eine zu haben. Ihre ersten drei Kinder seien recht schnell hintereinander gekommen.

Danach habe sie gerne noch ein viertes gewollt, und ihr Mann habe diese Idee "fantastisch" gefunden. "Ich wurde schwanger und war so aufgeregt. Vorher hatte ich nie Probleme gehabt. Ich hatte großes Glück und bin sehr dankbar." Doch dann kam der Schock: "Plötzlich, bei meinem Termin in der 10. Woche, ging ich zum Ultraschall. Ich war allein, hatte es überhaupt nicht erwartet, und es gab keinen Herzschlag." Damit habe sie nach ihren drei gesunden Kindern nicht gerechnet. Die Erfahrung sei "das Schockierendste und zutiefst Traurigste überhaupt". Sie habe auch nicht gewusst, ob sie ihren Mann sofort anrufen oder es ihm lieber später persönlich erzählen solle. Zum Glück habe sie einen mitfühlenden Arzt gehabt, der sie während des gesamten Prozesses voller "Schmerzen" und "Enttäuschungen" begleitet habe.

Nach der Fehlgeburt musste sie sich einer Ausschabung unterziehen. "Und dann ging das Leben weiter und ich hatte die Chance, auf mich selbst, meinen Körper, meine Beziehung und meine anderen Kinder aufzupassen, und es war wirklich unglaublich", sagte Capshaw noch.

20 Jahre lang verheiratet

Seit 2004 ist sie mit Unternehmer Christopher Gavigan (50) verheiratet, mit dem sie einen Sohn und drei Töchter hat: Luke (16), Eve (13), Poppy (12) und Josephine (8). Sie spielte unter anderen in den Filmen "Schrei wenn Du kannst" und "Minority Report" (2002) mit. Zudem war Capshaw in mehreren Serien wie "Bones – Die Knochenjägerin", "Practice – Die Anwälte" und "The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben" zu sehen.

Am bekanntesten ist sie durch ihre Rolle der Kinderchirurgin Dr. Arizona Robbins in "Grey's Anatomy", mit der sie in der 20. Staffel ein Comeback feierte.