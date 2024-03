Perle des Ionischen Meeres Griechische Sonne: Darum ist Korfu eine Reise wert

Sonne tanken, am Meer entspannen, durch üppige Natur wandern und tief in die europäische Geschichte eintauchen: Die griechische Insel Korfu vereint all diese Urlaubsvorhaben auf einer einzigen Insel. Warum Korfu zu allen Zeiten Urlauber lockt.

Weil Korfu mit landschaftlicher Vielfalt, geschichtlichem Reichtum und kultureller Tiefe seine Besucher seit Jahrhunderten verzaubert, gilt die Insel als "Juwel des Ionischen Meeres". Ihre landschaftliche Schönheit bietet eine üppige Vegetation, traumhafte Strände und vielfältige Wanderwege, während historische Stätten und kulturelle Ereignisse den Besucher in vergangene Zeiten entführen. Warum Korfu eine Reise wert ist.

Eine der Hauptattraktionen der Insel ist die Altstadt von Kerkyra, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und mit ihren venezianisch geprägten Gebäuden und engen Gassen eine Zeitreise in die Vergangenheit ermöglicht. Die im 15. Jahrhundert erbaute Festung bietet zudem einen atemberaubenden Blick über das Meer und die Stadt, der Einheimische und Besucher gleichermaßen in seinen Bann zieht.

Die kulturelle Vielfalt Korfus wird auch durch historische Persönlichkeiten wie Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898), bekannt als Sisi, unterstrichen, die sich in die Insel verliebte und hier ihre Sommerresidenz, das Achilleion, errichten ließ. Der neoklassizistische Palast ist heute ein Touristenmagnet und erzählt die Geschichte der Kaiserin und ihrer Liebe zur Insel.

Am liebsten draußen auf Korfu

Nicht nur Kulturinteressierte kommen auf Korfu auf ihre Kosten. Auch für Outdoor- und Naturliebhaber bietet die Insel zahlreiche Möglichkeiten. Herausragend ist der Pantokrator, der höchste Berg der Insel, von dessen Gipfel man einen unvergleichlichen Blick auf das Ionische Meer hat. Der Name des Berges, der "der alles beherrscht" bedeutet, spiegelt seine majestätische Erscheinung und seine symbolische Bedeutung für die Insel wider.

Weitere Wanderwege führen zum Kap Drastis, wo der Kontrast zwischen dem satten Grün der Olivenhaine und dem leuchtenden Türkis des Meeres den Wanderer fasziniert. Der Korfu Trail, ein mehrtägiger Wanderweg, führt Abenteuerlustige unter anderem durch die Lagune von Koryssion, das malerische Dorf Chlomatiana bis zum Küstenort Benitses und bietet eine einzigartige Möglichkeit, die abwechslungsreiche Landschaft der Insel zu erkunden. Für Familien empfiehlt sich außerdem ein Ausflug nach Agios Georgios, einem familienfreundlichen Strand in der Nähe der Nachbarinseln Matraki und Otoni.

Einmalige Szenerie

Ein Ort auf Korfu verbindet Wandern, Geschichte und Kultur wie kaum ein zweiter auf der Insel: An der Nordwestspitze Korfus erhebt sich die Festungsruine Angelokastro ("Engelsburg"), die von der strategischen Bedeutung und der reichen Geschichte der Insel zeugt. Die Festung in einer derart unmöglich erscheinenden Lage errichtet, dass ihr Name nicht von ungefähr kommt. Gesichert ist sie mindestens tausend Jahre alt, vermutlich stand an gleicher Stelle aber schon lange vorher eine byzantinische Festung.

Angelokastro ist aber nicht nur Zeuge der Vergangenheit, sondern auch Ausgangspunkt für Wanderungen in die umliegende Natur, die sich durch ihre beeindruckende Schönheit und Ruhe auszeichnet. So verbindet dieser historische Ort auf einzigartige Weise die bewegte Geschichte Korfus mit der natürlichen Schönheit der Insel und bietet jedem Besucher eine faszinierende Entdeckung.

Für Verliebte: Zwischen der Schmetterlingsbucht und dem Kanal der Liebe

Neben den Kultur- und Naturschätzen bietet Korfu auch idyllische Plätze für Romantiker. Die "Schmetterlingsbucht" und der "Kanal der Liebe" sind nur zwei der malerischen Orte, die mit ihren Besonderheiten und Legenden die Besucher verzaubern. Während die Schmetterlingsbucht mit ihrer einzigartigen Form und den unterschiedlichen Farben und Wassertemperaturen beeindruckt, verspricht der Liebeskanal denjenigen, die von den Sandsteinklippen springen, die große Liebe zu finden.