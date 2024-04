Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana Royale Scheidung: Griechisches Prinzenpaar zieht Schlussstrich

Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos sind seit 2010 verheiratet. (dr/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 08:46 Uhr

Nach 14 Ehejahren haben Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana von Griechenland beschlossen, sich einvernehmlich scheiden zu lassen. Ihr Wunsch ist es, ihre Beziehung in eine "starke Freundschaft" umzuwandeln und weiterhin in Griechenland zu leben.

Das griechische Prinzenpaar Prinz Nikolaos (54) und Prinzessin Tatiana (43) lässt sich scheiden. Diese Entscheidung gaben die beiden am Freitag auf der offiziellen Webseite der griechischen Königsfamilie bekannt. Nikolaos von Griechenland und Dänemark – das dritte Kind des ehemaligen Königs Konstantin II. von Griechenland (1940-2023) und dessen Ehefrau, Anne-Marie von Dänemark (77) – gab in dem Statement bekannt, dass man sich nach 14 Jahren Ehe entschlossen habe, die Verbindung einvernehmlich aufzulösen.

Die Entscheidung sei "mit großer Sorgfalt und gegenseitigem Respekt" getroffen worden und spiegle die Tiefe der gegenseitigen Wertschätzung wider. Auch in Zukunft soll das Miteinander von Respekt und Verständnis geprägt sein. Man wolle die Beziehung in eine "starke Freundschaft" übergehen lassen. Beide werden weiterhin in Griechenland leben und dort ihr neues Leben getrennt voneinander aufbauen. Griechenland sei ein Ort, den beide Heimat nennen würden.

Seit 2010 sind die beiden verheiratet

Prinz Nikolaos wurde in Rom geboren, da seine Familie nach dem Ende der griechischen Monarchie dort im Exil lebte. Viele Jahre seines Lebens verbrachte er in den USA und Großbritannien. 2009 wurde nach einer mehrjährigen Beziehung die Verlobung mit Tatiana Blatnik bekannt gegeben, einer Eventplanerin aus Venezuela, die allerdings in der Schweiz aufwuchs. Die beiden heirateten im Jahr 2010 im griechischen Spetses mit zahlreichen royalen Gästen wie unter anderem Kronprinzessin Victoria von Schweden (46), König Felipe von Spanien (56) oder auch König Willem-Alexander der Niederlande (56). Die Ehe blieb kinderlos.