Stars Grimes und Elon Musk streiten über Bildschirmzeit ihrer Kinder

Bang Showbiz | 23.01.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin würde es bevorzugen, dass ihre Kinder die Finger von Tablets und Co. lassen - ihr Ex sehe das anders.

Grimes und Elon Musk sind sich uneinig über die Bildschirmzeit ihrer Kinder.

Die 37-jährige Sängerin – deren richtiger Name Claire Boucher ist – hat mit dem SpaceX-Chef die Kinder X (5), Y (4) und Tao (3). Sie gab zu, dass es ständig „riesige Diskussionen“ darüber gebe, wie viel Zeit die Kinder mit Tablets und anderen Geräten verbringen, weil sie dies lieber vermeiden würde, während der 54-jährige Milliardär damit „einverstanden“ ist.

Auf die Frage, ob die Kinder jemals „Bildschirmzeit“ bekommen, antwortete Grimes auf X: „Riesige Debatte, weil der andere Elternteil damit einverstanden ist, aber wir versuchen es weitgehend zu vermeiden.“ Die dreifache Mutter sei außerdem wählerisch bei der Auswahl der Inhalte: „Wenn es passiert, konzentrieren wir uns auf großartige Kunst und idealerweise auf ruhigere Sachen wie Ghibli, bei denen sich der Kontext nicht ständig ändert.“

Grimes spricht selten über ihre Kinder in den sozialen Medien. Doch nun machte sie eine Ausnahme, um auf die „reine Aura“ ihrer Bande zu verweisen. Eines ihrer Kinder habe eine besondere Verbindung zur Natur. „Ich versuche, nie über meine Kinder zu sprechen oder sie zu zeigen, weil sie das Recht auf Anonymität verdienen, aber ich muss einfach sagen, ihre reine Aura ist unvergleichlich“, schwärmte sie auf der Microblogging-Plattform ihres Ex.

Die Musikerin verwies anschließend auf das besondere Talent ihres Nachwuchses: „Eines von ihnen hat sogar für eine Weile auf unerklärliche Weise einen Schwarm Krähen befehligt. Vielleicht bin ich voreingenommen, aber das scheint ungewöhnlich zu sein.“ Später bemerkte sie: „Was lustig ist: Mein Vater hat auch einen treuen Schwarm Krähen.“

Im Dezember hatte Grimes behauptet, dass Elon – der insgesamt 14 Kinder hat – sie auf X blockiert habe. Nachdem ein Nutzer kommentiert hatte, dass die ‚Genesis‘-Interpretin Elon nicht folge, schrieb sie: „Zur Einordnung: Ich lebe einfach mein Leben. Er folgte mir und hat mich dann blockiert. Ich werde nicht folgen und entfolgen. Meine einzige Priorität ist Co-Parenting, ich habe kein Interesse an öffentlichem Drama. Das ist so lächerlich.“