Serienrolle Zoe ist eigentlich tot „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Lara Dandelion Seibert kehrt zurück

Lara Dandelion Seibert kehrt in ihre Rolle der skrupellosen Zoe am "GZSZ"-Set zurück. (dr/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 09:55 Uhr

Eine völlig überraschende Wende rollt auf alle "GZSZ"-Fans zu. Die totgeglaubte Zoe taucht plötzlich wieder auf und sorgt für reichlich Furore: Schauspielerin Lara Dandelion Seibert feiert ihre nicht für möglich gehaltene Rückkehr zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Tote leben manchmal eben doch länger: Der Sender RTL hat völlig überraschend das Comeback von Schauspielerin Lara Dandelion Seibert (31) in der Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt gegeben. Das Besondere: Ihre Serienrolle Zoe starb eigentlich im Spätsommer 2023 den vermeintlichen Serientod. In einer dramatischen Szene wurde die Auftragskillerin damals während einer Geiselnahme von einem Sondereinsatzkommando der Polizei umstellt. Ein Schuss fiel, Zoe ging mit blutender Wunde zu Boden und der Zuschauer dachte: Beamte haben die Verbrecherin erschossen. Doch weit gefehlt: Zoe lebt! Am 9. April feiert sie nun ihre unerwartete Rückkehr zu "GZSZ".

Das bestätigte in einer Sendermitteilung auch die Schauspielerin selbst. Seit zwei Monaten drehe sie schon wieder, wobei die Geheimhaltung ihre größte Herausforderung war. Seiber in dem Statement: "Es fühlt sich großartig und vertraut an, zurück zu sein, und ich freue mich total auf die Zeit hier." Von vornherein geplant war das Comeback im Übrigen nicht. Sie habe sich das zwar erhofft, aber ihr Kopf habe eine Rückkehr nicht erwartet. Nur ihr Bauchgefühl habe ihr gesagt, dass es noch einmal mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" etwas werden könnte.

Lara Dandelion Seibert: "Ich habe tatsächlich geweint, als ich erfuhr, dass Zoe sterben soll"

Als sie damals erfuhr, dass ihre Rolle der Zoe den Serientod sterben solle, habe sie im ersten Moment geweint: "Es ist verrückt, wie sehr mir die Figur ans Herz gewachsen ist. Obwohl ich die Entscheidung für die Rolle damals richtig und spannend fand, war ich als Schauspielerin natürlich traurig darüber, die Serie verlassen zu müssen." Sie sei jetzt auf die Zuschauer-Reaktionen gespannt, wenn ihre Figur plötzlich wieder auftauche. Außerdem versprach sie den Fans jede Menge Spannung und neue Entwicklungen, mit denen niemand jemals rechnen würde.