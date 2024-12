Neuzugang bei RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Onno Buß spielt Jo Gerners Sohn

Schauspieler Onno Buß ist als Julian Kaltenbach in "GZSZ" zu sehen. (ili/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 09:41 Uhr

Die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt Verstärkung: Schauspieler Onno Buß wird als Julian Kaltenbach, der bislang unbekannte Sohn von Jo Gerner, für ordentlich Wirbel im Kolle-Kiez sorgen.

Überraschung bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Die RTL-Daily bekommt prominenten Familienzuwachs. Wie der Sender am Freitag mitteilte, wird Schauspieler Onno Buß (30) ab Ende Januar 2025 als Julian Kaltenbach in den Hauptcast der Serie einsteigen. Seine Rolle ist der bislang unbekannte Sohn von Serien-Urgestein Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64).

Familiengeschichte mit viel Potenzial für Drama

Die Geschichte hinter dem überraschenden Familienzuwachs birgt jede Menge Potenzial für Drama: Julian ist nicht nur Jo Gerners Sohn aus einer früheren Beziehung mit Elinor Kaltenbach (Mariella Ahrens, 55), er hat auch noch eine Zwillingsschwester namens Matilda (Anna-Katharina Fecher, 36). Von der Existenz seiner Kinder wusste Gerner bislang nichts.

"Julian ist ein charismatischer junger Mann – aufgeweckt, charmant und irgendwie Everybody's Darling", beschreibt Buß seine Rolle im Interview mit dem Sender. "Er ist direkt, aufgeschlossen und voller Ideen." Allerdings hat die Figur auch ihre Schattenseiten: "Er neigt zu Exzessen. Wenn ihm sein Leben mal wieder über den Kopf wächst, lenkt er sich mit Partys und Affären ab."

Herzlicher Empfang am "GZSZ"-Set

Der Berliner Schauspieler, der zuvor bereits in der Serie "Küstenrevier" zu sehen war, schwärmt von der Atmosphäre am "GZSZ"-Set: "Ich war vom ersten Moment an gerührt von der Wärme und Vertrautheit, die mir im Studio entgegengebracht wurde." Besonders die Zusammenarbeit mit seinem Serienvater Wolfgang Bahro begeistert den Neuzugang: "Es macht Spaß, mit ihm zu spielen, weil er eine intensive und verlässliche Präsenz hat."

Fans der Serie dürfen sich auf ein emotionales erstes Aufeinandertreffen zwischen Vater und Sohn freuen. "Weder Jo noch Matilda wissen, dass Julian plötzlich in Berlin auftaucht", verrät Buß. "Als Jo versteht, wer da vor ihm steht, kann er seine Begeisterung kaum zurückhalten."

Der erste Auftritt von Onno Buß als Julian Kaltenbach ist in Folge 8.201 am 31. Januar 2025 um 19:40 Uhr bei RTL zu sehen. Die Serie läuft montags bis freitags und ist bereits eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar.