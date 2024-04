Kreative Pause bald vorbei Zurück bei „GZSZ“: Wolfgang Bahro verspricht „sehr viel Gerner-Drama“ Wolfang Bahro kehrt nach einer kurzen Auszeit als Jo Gerner zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück. So geht es mit seiner Rolle nach der Gastprofessur in Harvard am Berliner Kiez weiter.