Vorbereitung und Tipps seiner Kollegen „GZSZ“-Star Timur Ülker: Sechs Wochen Serienpause wegen Dschungelcamp

Timur Ülker muss sich für sechs Wochen von seinen "GZSZ"-Kollegen verabschieden. (paf/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 10:57 Uhr

"GZSZ"-Fans werden einige Folgen lang auf Timur Ülker in seiner Rolle als Nihat Güney verzichten müssen. Sechs Wochen lang wird der Serienstar nicht drehen. Grund dafür ist seine Teilnahme am Dschungelcamp, auf das er sich bereits vorbereitet.

Timur Ülker (35) legt für seine Dschungelcamp-Teilnahme eine sechswöchige Pause bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein. Am morgigen Freitag werde er das vorübergehend letzte Mal am Set der Dokusoap zu Gast sein, gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Wie der Serienstar im Interview mit dem Sender verriet, sei er angesichts seiner Zeit im Dschungel "schon total aufgeregt".

"IBES"-Vorbereitung im Aquarium

Während seiner Zeit in Australien werde Ülkers Serienfigur Nihat Güney sich einen Urlaub auf den Malediven genehmigen, erklärte Ülker. Auf der tropischen Insel werde es seinem Charakter "sicherlich besser ergehen" als Ülker selbst bei "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!", scherzte er. Seine Teilnahme sei unter den "GZSZ"-Stars ein großes Thema gewesen. "Einige Kollegen waren ja schon selbst im Dschungel, da gibt es viel Gesprächsstoff. Am meisten rede ich mit Patrick Heinrich über das Abenteuer", so Ülker.

Von Felix von Jascheroff (42), Jörn Schlönvoigt (38) und Felix van Deventer (28) habe er zudem Ratschläge erhalten. "Zum Beispiel haben sie geraten, nicht am Essen zu riechen, bevor man es probiert", erzählte der Schauspieler. Challenges, die sich um kurioses Essen drehen, seien aufgrund seines "empfindlichen" Magens eine Herausforderung. Auf mögliche Begegnungen mit Spinnen und Schlangen werde er sich im Aquarium Berlin vorbereiten.

Darum tritt Ülker beim Dschungelcamp an

Die hauptsächliche Motivation hinter seiner "IBES"-Teilnahme sei nicht das Geld gewesen, betonte Ülker. "Ich sehe es als persönliche Herausforderung. In Extremsituationen wachse ich über mich hinaus, und ich werde mental stärker." Zudem freue er sich darauf, "echte Gespräche zu führen" statt Zeit am Smartphone zu verbringen.

Gleichzeitig könne er es sich noch nicht vorstellen, wie er die Zeit in der australischen Wildnis ohne seine Familie überstehen werde. Seine Verlobte Caroline Steinhof und ihre gemeinsamen Kinder Ileya und Ilay können das Dschungelcamp nur vor dem Fernseher verfolgen. Das Dschungelcamp geht am 24. Januar 2025 in die 18. Staffel. Die Folgen sind täglich um 20:15 bei RTL und im Stream bei RTL+ zu sehen.