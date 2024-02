Spendenlink wurde manipuliert Hacker kapern X-Account von „Friends“-Star Matthew Perry

Matthew Perry starb im Oktober 2023 im Alter von nur 54 Jahren. (dr/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 09:11 Uhr

Cyberkriminelle haben den X-Account des verstorbenen Matthew Perry angegriffen und einen wichtigen Spendenlink manipuliert. Besucher wurden auf eine betrügerische Webseite umgeleitet. Die Matthew-Perry-Foundation sendet eine Warnung an alle Nutzer.

Der offizielle X-Account (vormals Twitter) des verstorbenen US-Schauspielers Matthew Perry (1969-2023) ist übereinstimmenden US-amerikanischen Medienberichten zufolge von Hackern gekapert worden. Wie unter anderem "Sky News" meldet, wurde ein Link zum Spendenaufruf für die Matthew-Perry-Foundation im oberen Bereich seines Accounts ausgetauscht und lockte die Besucher auf eine falsche Webseite.

Die Foundation, die unmittelbar nach dem Tod des "Friends"-Stars im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, reagierte mittlerweile auf ihrer Instagram-Seite: "Wir haben Berichte erhalten, dass Matthews offizielle X-Seite gehackt wurde und die Nutzer dort auf eine betrügerische Seite weitergeleitet werden, die um Spenden in Kryptowährungen bittet." Man solle in keinem Fall Geld dorthin überweisen und diesen "betrügerischen Post" nicht in den sozialen Medien teilen.

Die einzige Webseite, die mit der Stiftung in Verbindung stehe, sei MatthewPerryFoundation.org. Nur dort würden die Spenden angenommen. Außerdem kommuniziere die Foundation ausschließlich auf der Homepage oder via Instagram. Betrügerische Accounts sollten sofort gemeldet werden.

Die Matthew Perry Foundation hilft suchtkranken Menschen

Matthew Perry spielte von 1994 bis 2004 Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends". Am 28. Oktober 2023 wurde er im Alter von 54 Jahren leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Perry starb laut offiziellem Obduktionsbericht an den Auswirkungen von Ketamin in Zusammenhang mit einer Herzerkrankung. Es wird von einem Unfall ausgegangen: Wahrscheinlich habe er das Bewusstsein verloren und sei dadurch ertrunken. Perry wurde auf dem Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills beerdigt.

Wenige Wochen später wurde die Matthew Perry Foundation von seiner Familie gegründet, die suchtkranken Menschen unter die Arme greifen möchte. "Es ist uns als Familie wichtig, Matthews Vermächtnis zu würdigen", heißt es in dem Statement zur Gründung. Die Familie sei "stolz darauf", durch die Stiftung anderen Betroffenen helfen zu können. Der Serienstar hatte immer wieder offen über seine jahrzehntelange Alkohol-, Drogen- und Medikamentensucht gesprochen.