Stars Halle Berry: Eng mit Highschool-Liebe befreundet

Halle Berry attends The Union - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 08:00 Uhr

Halle Berry ist immer noch „eng befreundet“ mit ihrer Highschool-Liebe.

Die 58-jährige Schauspielerin – die zunächst von 1993 bis 1997 mit David Justice, dann von 2001 bis 2005 mit Eric Benét und schließlich von 2013 bis 2016 mit Olivier Martinez verheiratet war – ist seit über vier Jahren mit Van Hunt liiert, gab aber zu, dass sie „darüber fantasiert“ hat, was hätte passieren können, wenn sie mit ihrer ersten Liebe aus ihrer Teenagerzeit in Ohio zusammengeblieben wäre.

Sie sagte der britischen Zeitschrift ‘Hello’: „Ich glaube, das ist etwas, wovon wir alle geträumt haben, wenn wir ehrlich sind. Wir fragen uns, was aus demjenigen geworden ist, der uns entkommen ist, und wie es gelaufen wäre, wenn wir zusammen geblieben wären. Oder was du sagen würdest, wenn du sie jetzt plötzlich treffen würdest. Wir sind immer noch enge Freunde, also ist es anders. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, aber ich bedauere nichts. Es hat damals Spaß gemacht, aber ich musste weiterziehen und das Leben jenseits meines eigenen Hinterhofs entdecken.”

Die Oscar-Preisträgerin, die mit ihrem Ex Gabriel Aubry die 16-jährige Nahla und mit ihrem dritten Ehemann den 10-jährigen Maceo-Robert hat, spielt derzeit an der Seite von Mark Wahlberg in der neuen Spionage-Komödie ‚The Union‘ und freute sich, ihre Familie bei den Dreharbeiten zu der Komödie über zwei ehemalige High-School-Sweethearts auf einer Mission dabei zu haben. Sie sagte: „Ich hatte meine Familie in London dabei, also haben wir dort ein paar Sachen gemacht. Wir haben auch in Slowenien gedreht, was faszinierend war, weil ich noch nie dort war. Es war also nicht nur Arbeit.“

Die Oscar-Preisträgerin erklärte auch, dass sie hofft, „weiter zu arbeiten“ und „gesund zu bleiben“, damit sie so lange wie möglich für ihre Kinder da sein kann.