Stars Halle Berry: Menopause-Partys für Frauen

Halle Berry at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 11:00 Uhr

Halle Berry möchte, dass Frauen die Menopause mit einer Party feiern.

Die 58-jährige Hollywood-Schauspielerin hat verraten, dass sie am 21. März offiziell in die Wechseljahre kommt – das Datum, an dem ihre letzte Periode 12 Monate zurückliegt – und sie ist überzeugt, dass dieses Datum wie „jeder andere Meilenstein“ im Leben gewürdigt werden muss.

Die Oscar-Preisträgerin sagte während eines Auftritts im ‚The Tamsen Show‘-Podcast: „Wenn eine Frau merkt, dass sie in den Wechseljahren ist – ihr wisst schon, 365 Tage, und ihr wisst, dass ihr in den Wechseljahren seid – ist es ihre Pflicht, dieser Frau eine ‚Siesta‘ zu geben, um sie zu feiern, wie wir es bei jedem anderen Meilenstein in unserem Leben tun.“ Halle gestand weiter, dass sie dachte, sie könne die Wechseljahre „überspringen“, weil sie so viele Jahre lang Wert auf eine gesunde Lebensweise gelegt hat. Sie fügte hinzu: „Es war ein Gefühl von: ‚Hey, ich kann so ziemlich alles tun, was ich will, wenn ich mich richtig ernähre, Sport treibe und meine Gesundheit und mein Wohlbefinden in den Vordergrund stelle‘. Ich dachte, was auch immer die Wechseljahre sind – ich weiß nicht viel darüber – aber ich bin sicher, dass ich sie überspringen werde, weil ich zu gesund bin! Ich habe alles im Griff.“

Halle hat 2020 ihre eigene Wellness-Plattform Respin ins Leben gerufen, will sich nun aber mehr auf die Wechseljahre und die Gesundheit von Frauen zu konzentrieren. Die Schauspielerin hat sich auch für mehr Forschung über die Wechseljahre und mehr finanzielle Mittel für Behandlungen eingesetzt.