Nach fast 30 Jahren „Happy Gilmore 2“: Fortsetzung zu Adam Sandlers Kultkomödie in Arbeit

Adam Sandler in "Happy Gilmore". (wue/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 18:49 Uhr

Nach bald 30 Jahren soll eine Fortsetzung von "Happy Gilmore" erscheinen. Adam Sandler bestätigt, dass er an einem zweiten Teil arbeitet.

Vor fast drei Jahrzehnten, im Jahr 1996, spielte Adam Sandler (57) die Hauptrolle in "Happy Gilmore". Nun plant das Multitalent endlich eine Fortsetzung. Sandler bestätigt selbst vorangegangene Berichte. "Wir arbeiten daran", erzählt Sandler in der "Dan Patrick Show" als er auf "Happy Gilmore 2" angesprochen wird.

Zusammen mit Tim Herlihy (57) war Sandler schon für das Drehbuch zum ersten Teil verantwortlich – und auch jetzt ist sein Kollege wieder mit an Bord. "Ich und [Tim] Herlihy versuchen eifrig, einen guten Grund zu schaffen, damit alle kommen und sich amüsieren können", erklärt der Schauspieler und Komiker.

Der voreilige Christopher McDonald

In der "The Ken Carman Show with Anthony Lima" hatte Christopher McDonald (69) zuvor bereits über das Drehbuch gesprochen. Der Schauspieler, der in "Happy Gilmore" den Shooter McGavin spielt, sagte in der Radiosendung, dass er Adam Sandler etwa zwei Wochen zuvor getroffen habe. Bei dieser Gelegenheit habe jener ihm den ersten Entwurf des Drehbuchs gezeigt. "Nun, das wäre großartig", habe McDonald sich gedacht. "Also, es ist in Arbeit. Die Fans verlangen es, verdammt", erzählte er weiter.

Zwar geht Sandler nun darauf ein, dass McDonald das Ganze eigentlich nicht verraten sollte, böse scheint er ihm aber nicht zu sein. Gerade drehe er noch einen anderen Film, danach wolle er sich wieder mit Herlihy zusammensetzen, um weiter an "Happy Gilmore 2" zu arbeiten. Sie hätten bereits "eine Million Ideen", aber noch liegt offenbar viel Arbeit vor dem Duo. Die beiden müssten das alles "einfach zu einem Film machen". Besonders wichtig sei, dass die Fans ihre Freude am zweiten Teil haben: "Es ist wichtig, wir lieben 'Happy Gilmore', wir wollen niemanden im Stich lassen. Die Leute reden schon seit vielen Jahren darüber. […] Wir werden hart arbeiten und dafür sorgen, dass es gut wird."

Fest steht offenbar, dass der Film bei Netflix landen wird, sollte er jemals erscheinen. Sandler dreht seit mehreren Jahren Filme für den Streamingdienst und erklärt auch nun: "Netflix ist davon begeistert."