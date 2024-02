Beim Wiener Opernball Harald Glööckler lüftet das Geheimnis seiner neuen Mähne

Zuvor mit kurzen Haaren unterwegs: Harald Glööckler hat ein Faible für ausgefallene Perücken. (juw/spot)

SpotOn News | 09.02.2024, 11:31 Uhr

Designer Harald Glööckler präsentierte beim Wiener Opernball einmal mehr seine neue Haarpracht. Zu seinem Look inspirierte ihn Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, wie er auf dem Event verriet.

Harald Glööckler (58) überrascht beim Wiener Opernball mit langen, voluminösen Haaren. Auf Instagram teilte er ein Video, in dem er seinen kompletten Look präsentiert: Der Star-Designer wählte ein schwarzes, mit Strasssteinen besetztes Sakko mit XL-Brosche und kombinierte dazu eine schwarze Hose sowie jeweils in Weiß Hemd, Anzugweste und Fliege. Auffällige Ringe komplettierten sein Outfit.

Wie er auf Instagram zeigt, handelt es sich bei den Haaren wie erwartet um eine Perücke. Vor dem Event ließ er diese durch den renommierten österreichischen Stylisten Christian Sturmayr (40) in Form bringen. "Frisur für Opernball sitzt", schrieb Glööckler zu einem Foto aus dem Friseursalon.

Harald Glööckler über seine Frisur: "Wie 'Rock me Amadeus'"

Wer ihn zu dem Style inspirierte, verriet der Modedesigner der "Kronen Zeitung": "Ich habe mich gefragt, wie Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Ball aussehen würde", so Harald Glööckler auf dem roten Teppich beim Opernball. "Es ist ein bisschen 'Rock me Amadeus'."

Auch bei der Fashion-Show von Anja Gockel vor wenigen Tagen auf der Berliner Fashion Week zeigte sich Glööckler bereits mit seiner voluminösen Haarpracht. Der Modeschöpfer sorgt regelmäßig mit bunten Haaren und ausgefallenen Perücken für Aufsehen – unter der vermeintlichen Haarpracht ist er laut eigener Aussage inzwischen ziemlich kahl.

Promiauflauf beim Opernball

Den 66. Wiener Opernball besuchte neben dem 58-Jährigen dieses Jahr auch Priscilla Presley (78), die als Begleitung von Richard "Mörtel" Lugner (91) angereist war. Ebenfalls zu Gast waren unter anderem Komiker Oliver Pocher (45) mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40), Model Papis Loveday (47), Schlagerstar Heino (85), der Sänger DJ Ötzi (53) und "Let's Dance"-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli (25).