Stars Hardy Krüger Jr.: Emotionale Worte über seinen toten Sohn

Hardy Krueger - Februar 2016 Hamburg - Breuel Bild BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 18:00 Uhr

Der Sohn des Schauspielers starb im Alter von nur acht Monaten an plötzlichem Kindstod.

Hardy Krüger Jr. hat offen über den Tod seines Sohnes Paul Luca gesprochen.

2011 verlor der Schauspieler seinen Sohn im Alter von nur acht Monaten. Der Kleine starb kurz nach seiner Taufe an plötzlichem Kindstod. Dieser schlimme Verlust hat bei dem TV-Star tiefe Spuren hinterlassen. „Paul Luca war nur acht Monate bei uns und dennoch begleitet er mich bis heute“, enthüllte er im Gespräch mit ‚Bunte‘. Der 58-Jährige gestand: „Es gibt Tage, an denen ich mich frage, wie seine Stimme geklungen hätte, welche Träume er gehabt hätte oder ob wir gemeinsam gelacht hätten.“

Seine Trauer beschrieb Krüger Jr. als bleibenden Teil seines Lebens. „Trauer gehört inzwischen zu meinem Leben wie eine Narbe. Sie schmerzt nicht jeden Tag, aber sie erinnert mich daran, wie tief Liebe sein kann“, schilderte er. Der Ex-Dschungelcamper glaubt nicht, dass er über den Tod seines Kindes hinwegkommen könne: „Solche Wunden schließen sich nicht. Man lernt nur, mit ihnen zu leben.“ Gleichzeitig habe er gelernt, wieder glücklich zu sein. „Aber ich glaube daran, dass Liebe größer sein kann als Schmerz. Mit den Jahren lernt man, wieder zu lachen. Man erlaubt sich, wieder glücklich zu sein“, berichtete er.

Gerade am Anfang habe sich dieses Glück für ihn „fast wie Verrat“ angefühlt. Besonders schwierig sei für ihn auch seine aktuelle Theaterrolle gewesen. In ‚Der Sohn‘ spielt Krüger Jr. einen Vater, dessen Sohn versucht, sich das Leben zu nehmen. „Als ich das Manuskript zum ersten Mal gelesen habe, musste ich es zwischendurch immer wieder zur Seite legen“, offenbarte er. Die Handlung habe ihn unmittelbar an seine eigene Geschichte erinnert: „Ich habe mich gefragt: Kann ich das überhaupt spielen?“

Auch der Tod seines Vaters Hardy Krüger im Jahr 2022 beschäftigt den Schauspieler. Von dessen Ehefrau erfuhr er per E-Mail vom Tod des 93-Jährigen in den USA. Bis heute weiß er nach eigenen Angaben nicht, woran sein Vater starb oder wo er beigesetzt wurde. „Früher habe ich Antworten gesucht. Heute suche ich Frieden“, sagte er. Halt gibt ihm seine Ehefrau Alice. „Wir versuchen nie, den Schmerz des anderen zu beseitigen. Wir tragen ihn gemeinsam“, erklärte Krüger Jr.