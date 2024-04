Sie wurde nur 53 Jahre alt „Harry Potter“-Star Warwick Davis trauert um seine Frau Samantha

Warwick Davis muss den Verlust seiner Ehefrau Samantha verkraften. (dr/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 09:32 Uhr

"Ich vermisse ihre Umarmungen": Mit diesen herzzerreißenden Worten verabschiedet sich der "Harry Potter"-Schauspieler Warwick Davis von seiner verstorbenen Frau Samantha. Sie wurde nur 53 Jahre alt.

Der "Star Wars"- und "Harry Potter"-Darsteller Warwick Davis (54) trauert um seine Frau Samantha Davis. Das gab der Schauspieler in einer Erklärung bekannt, die unter anderem der BBC vorliegt. Sie wurde nur 53 Jahre alt und sei bereits am 24. März verstorben. In seinem Statement würdigte er seine Frau als seinen "Lieblingsmenschen". Ihr Tod habe eine große Lücke in seinem Leben hinterlassen. "Ich vermisse ihre Umarmungen", sagte Davis darin.

Sie sei seine treueste Vertraute gewesen und eine glühende Unterstützerin bei allem, was er in seiner Karriere getan habe. "Sie war ein einzigartiger Charakter, sah immer die Sonnenseite des Lebens, hatte einen bösen Sinn für Humor und lachte über meine schlechten Witze", schwärmte Davis weiter. Auch die gemeinsamen Kinder schlossen sich den Ausführungen ihres Vaters an und schrieben zusätzlich über ihre verstorbene Mutter: "Ihre Liebe und ihr Glück haben uns durch unser ganzes Leben getragen." Sie sei nicht nur Mutter gewesen, sondern auch ihre beste Freundin.

Warwick Davis gründete mit seiner Frau Wohltätigkeitsorganisation

Die beiden lernten sich am Set bei den Dreharbeiten zum Film "Willow" im Jahr 1988 kennen, in dem auch Samantha als Schauspielerin in einer kleinen Nebenrolle zu sehen ist. Die beiden heirateten rund drei Jahre später. Insgesamt haben die beiden drei gemeinsame Kinder. Tochter Annabelle Davis (27) trat in die Fußstapfen ihrer Eltern und wurde ebenfalls Schauspielerin. Sie spielt unter anderem in der CBBC-Serie "The Dumping Ground" eine wiederkehrende Rolle.

Gemeinsam mit seiner Frau gründete Warwick Davis im Jahr 2021 die Wohltätigkeitsorganisation Little People UK, die sich um die Belange von Menschen mit geringer Körpergröße einsetzt. Warwick Davis selbst ist nur knapp über einen Meter groß. Seine Frau Samantha war ebenfalls kleinwüchsig und maß nur 1,24 Meter.

Warwicks wohl bekanntesten Rollen waren die des Professor Flitwick und des Kobolds Griphook in den "Harry Potter"-Verfilmungen. Außerdem spielte er in Filmen wie "Per Anhalter durch die Galaxis", "Gullivers Reisen" oder "Ray" mit. Seinen Durchbruch feierte er als Ewok Wicket im "Star Wars"-Film "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Auch in späteren "Star Wars"-Episoden übernahm er immer wieder Rollen, wurde teilweise aber nicht mehr im Abspann genannt. Dennoch gilt Davis bis heute als einer der meistbeschäftigten und berühmtesten kleinwüchsigen Schauspieler in der Branche.