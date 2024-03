Update betrifft auch ihre Kinder Harry und Meghan: Königshaus kürzt ihre Biografien auf Webseite ein

Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen nun deutlich weniger Platz auf der royalen Homepage ein. (stk/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 10:53 Uhr

Das britische Königshaus hat seine offizielle Webseite umgebaut. Das Update betrifft vor allem Prinz Harry, Herzogin Meghan und die gemeinsamen Kinder.

Auf der offiziellen Homepage des britischen Königshauses sind einige interessante Änderungen vorgenommen worden. Die auffälligsten davon betreffen Prinz Harry (39) und dessen Familie: Bislang hatte der jüngere Sohn von König Charles III. (75) als auch Harrys Ehefrau Meghan (42) sowie die beiden gemeinsamen Kinder Archie (4) und Lilibet (2) jeweils eine eigene Biografie auf der Webseite royal.uk. Während dies bei allen noch offiziell im Dienst stehenden Royals weiterhin der Fall ist, müssen sich die vier Sussexes nun einen Eintrag teilen.

Unter dem Reiter "Der Herzog und die Herzogin von Sussex" findet sich ein gemeinsames Bild von Harry und Meghan, zu dem ein neuer Einleitungstext verfasst wurde. Darin heißt es: "Wie im Januar 2020 bekannt gegeben wurde, sind der Herzog und die Herzogin von Sussex als berufstätige Mitglieder der königlichen Familie zurückgetreten. Das Paar heiratete am 19. Mai 2018 in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor und hat zwei Kinder: Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex." Auch deren einzelne Lebensläufe wurden von der Seite entfernt.

Viel Update-Arbeit seit dem Tod von Queen Elizabeth II.

Noch immer befinde sich die Webseite seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 im Umbau, zitiert derweil "Harper's Bazaar" aus einem Statement der Royals: "Die Website der königlichen Familie enthält über 5.000 Seiten mit Informationen über das Leben und Werk der königlichen Familie. Nach dem Tod Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. werden die Inhalte überarbeitet und regelmäßig aktualisiert. Einige Inhalte sind möglicherweise veraltet, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist."

Eine erste Aktualisierung bezüglich der Biografien von Prinz Harry und Herzogin Meghan hatte im Sommer 2023 stattgefunden. Damals wurde auf der Webseite bei ihnen der Titel "Königliche Hoheit" ("HRH") entfernt, nachdem das Paar zuvor angeblich mitgeteilt hatte, freiwillig auf die Bezeichnung verzichten zu wollen.