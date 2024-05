Stiftung wieder handlungsfähig Harry und Meghan können Arbeit für Archewell fortsetzen

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihre Stiftung im Jahr 2020 gegründet. (jom/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 08:06 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan standen zuletzt wegen Problemen einer fälligen Zahlung ihrer Archewell-Stiftung in den Schlagzeilen. Die Wohltätigkeitsorganisation konnte nun offenbar eine Lösung finden.

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) können offenbar aufatmen. Ihre Archewell-Stiftung war von einer kalifornischen Behörde, die für Wohltätigkeitsorganisationen zuständig ist, aufgrund einer angeblich nicht geleisteten Zahlung verwarnt worden. Wie unter anderem "NBC News" berichtet, konnte das Problem nun gelöst werden.

"Wir haben die Situation sorgfältig untersucht und können bestätigen, dass die Archewell Foundation vollständig konform und in einem guten Zustand ist", sagte ein Sprecher der Stiftung in einem Statement. "Die fälligen Zahlungen wurden umgehend und in Übereinstimmung mit den Prozessen und Verfahren der IRS [US-Bundessteuerbehörde, Anm. d. Red.] geleistet." Außerdem seien alle notwendigen Unterlagen von der Stiftung "ohne Fehler oder Fehlverhalten" eingereicht worden, heißt es in der Erklärung weiter.

Kam der Scheck bei der Behörde nicht an?

Wie zunächst bekannt wurde, konnten Harry und Meghan kein Geld mehr für ihre Archewell Foundation sammeln oder ausgeben, da offenbar "erforderliche Jahresberichte und/oder Verlängerungsgebühren" nicht geliefert worden seien, hieß es unter anderem in einem Bericht des "People"-Magazins. Eine Quelle, die Archewell nahestehen soll, erklärte dem Bericht zufolge allerdings, dass der betreffende Scheck abgeschickt, aber nicht angekommen sei. Die Stiftung erwarte, dass das Problem schnell gelöst werden könne.

Nach Angaben des Insiders habe die Organisation ihre Unterlagen rechtzeitig eingereicht, aber ein zugesandter Scheck sei nie bei der Behörde eingegangen. Ein neuer Scheck soll unterwegs sein, und die Archewell Foundation gehe davon aus, dass das Problem innerhalb der nächsten sieben Arbeitstage verschwunden sei. Laut "NBC News" soll die Stiftung versäumt haben, nach Ablauf der Frist im Mai 2023 eine jährliche Anmeldegebühr von 200 US-Dollar zu zahlen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten ihre Stiftung im Jahr 2020 gegründet, nachdem sie als arbeitende Mitglieder des britischen Königshauses zurückgetreten und in die USA gezogen waren.