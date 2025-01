Dennoch positive Einstellung „Harte Tage“: Dave Couliers Krebsbehandlung wird „schwieriger“

Dave Coulier hat trotz seiner Krebserkrankung seine Freude nicht verloren. (paf/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 12:53 Uhr

Für den an Krebs erkrankten Dave Coulier wird es einem Gesundheitsupdate seiner Frau zufolge "immer schwieriger". Dennoch bleibe er weiterhin positiv.

Melissa Coulier hat ein Gesundheitsupdate zu ihrem krebskranken Ehemann Dave Coulier (65) gegeben. Im Interview mit dem US-Sender "WXYZ" verriet sie dem "People"-Magazin zufolge: "Er hat ein paar wirklich harte Tage, und mit zunehmender Dauer der Chemotherapie wird es immer schwieriger."

Dennoch bleibe er positiv gestimmt, was für den Kampf gegen die Erkrankung wichtig sei. "Jeden Morgen, wenn er sich gut fühlt, versuchen wir, ein Lied aufzulegen und eine kleine Tanzparty mit den Hunden zu veranstalten, denn wenn man sich gut fühlt, muss man das auch feiern", so die Ehefrau des "Full House"-Stars, der an Lymphknotenkrebs erkrankt ist. Seit Oktober 2024 lebt er mit der Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom.

Die Frauen in seiner Familie spenden ihm Kraft

Die nötige Stärke gebe ihm seine Familie mit auf den Weg, in der Krebs eine verbreitete Erkrankung ist. "Ich glaube, das ist ihm einfach angeboren. Er hat in seinem Leben schon viel verloren, was den Kampf gegen den Krebs angeht. Er hat seine Mutter, seine Schwester und seine Nichte verloren. Seine andere Schwester hatte es auch", erzählte Couliers Frau. Ihr Ehemann schöpfe "wirklich Kraft, wenn er die Frauen sieht, die ihm so nahe standen, und er will sie einfach ehren", erklärte sie.

Auch Dave Coulier selbst äußerte sich bereits zu dem Einfluss der Frauen in seiner Familie in Bezug auf seinen Umgang mit dem Krebs. Dem "People"-Magazin verriet er: "Wenn ich nur ein Zehntel so stark sein kann wie sie, dann wird es mir gut gehen". Zudem gelinge es ihm durch ihr Vorbild, eine "innere Ruhe" zu bewahren.

Krebs im dritten Stadium

Dave Coulier machte seine Krebsdiagnose im November 2024 öffentlich. Der Krebs befinde sich im dritten Stadium und sei "sehr aggressiv", teilte er damals mit. Die Chemotherapie habe er zwei Wochen nach der Diagnose begonnen. Über die Behandlung berichtete er zuletzt im "Full House Rewind"-Podcast: "Die Nebenwirkungen haben Nebenwirkungen – und dann nimmt man ein Medikament, um dem entgegenzuwirken und dies und das." Für ihn sei es "wie ein innerer Kampf", der sich in seinem Körper austrage.