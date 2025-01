Das sagt RTL zu den Vorwürfen Hat Alessia Herren bei der Dschungelprüfung geschummelt?

Lilly Becker (v.l.) durfte bei der beliebten Kult-Prüfung nichts hören, Sam Dylan nichts sagen und Alessia Herren nichts sehen. Doch war das wirklich so? (ae/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 14:08 Uhr

Zehn von zwölf Sternen ergatterten Lilly Becker, Sam Dylan und Alessia Herren in der Dschungelprüfung "Der größte Preis von Murwillumbah". Doch manche Zuschauer wittern Betrug. Was sagt RTL zu den Schummel-Vorwürfen?

Nach drei abgebrochenen Prüfungen durch Sam Dylan (33) war der Jubel im Dschungelcamp am Dienstag groß: In einer Gemeinschaftsleistung sicherte der Reality-Star zusammen mit Lilly Becker (48) und Alessia Herren (23) endlich Sterne – und damit Essen. Doch mancher Zuschauer will bei der Prüfung eine Schummelei beobachtet haben. Konnte Alessia Herren etwa trotz Verdunklungsbrille etwas sehen und deshalb das Auto zielsicher durch den Parcours steuern?

Auch Serkan Yavuz wundert sich

Im Netz häuften sich nach der Ausstrahlung die Kommentare. Auf dem Instagram-Account von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (täglich 20:15 Uhr, RTL und RTL+) ist unter anderem zu lesen: "Hatte nur ich das Gefühl, dass Alessia etwas sehen konnte? So wie sie sich geduckt hat und gelenkt, wenn keiner was sagt." Oder auch: "Ich glaube, Alessia hat geschummelt… Sie hat von unten geguckt. So schnell fahren und immer die richtige Richtung, obwohl nicht erwähnt wurde, wohin – hm, komisch."

Selbst Reality-Kollege Serkan Yavuz (31), der das Dschungelcamp aufmerksam verfolgt, äußerte in seiner Instagram-Story den Verdacht auf Betrug: "Die hat so unnatürlich immer den Kopf gehoben und schon immer rechts und links gelenkt, bevor Lilly was gesagt hat."

"Einfach viel Dschungel-Power"

RTL hingegen weist derartige Vorwürfe von sich. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news teilt der Sender mit: "Hinter dem 'größten Preis von Murwillumbah' steckt keine Verschwörung, sondern einfach viel Dschungel-Power von Sam und Lilly, die Alessia, die durch die Blind-Brille nichts sehen konnte, super Anweisungen gegeben haben."

Die Prüfung "Der größte Preis von Murwillumbah" gehört zum verlässlichen Dschungel-Repertoire. Drei Stars müssen dabei auf Rennstrecke gehen – diesmal waren das eben Alessia Herren, die nichts sehen durfte, Lilly Becker, die nichts hören durfte und Sam Dylan, der nicht sprechen durfte. Aufgabe der Stars ist es dabei, gemeinsam den Parcours mit einem Auto zu bewältigen und es in 15 Minuten über die Ziellinie zu schaffen. Zwischendurch müssen Sterne eingesammelt und jede Menge Dschungel-Schleim überstanden werden. In diesem Jahr enthielt die Strecke erstmals einen Tunnel.

Zur Belohnung für zehn ergatterte Sterne durften sich die ausgehungerten Camper unter anderem über Paprikaschoten, eine lila Süßkartoffel und ein Stück Büffelnacken freuen. Stärkung für die nächste Prüfung, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird. Dazu treten wieder drei Stars an – neben Lilly Becker und Sam Dylan diesmal Yeliz Koc (31).