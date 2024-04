Beauty & Fashion Hayley Kiyoko über ihren Stil

Hayley Kiyoko Performs At Élysée Montmartre April 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2024, 16:00 Uhr

Hayley Kiyoko erzählte, dass sie bequeme Outfits und kontrastierende Muster und Farben liebt.

Die 33-jährige Sängerin, die sich mit Taco Bell und Wildfang zusammentat, um eine limitierte Kollektion auf den Markt zu bringen, will, dass ihre Fans Kleidung tragen, die ihnen das Gefühl gibt, sich „am selbstbewusstesten“ zu fühlen.

Hayley sprach darüber, dass sie kein Fan davon sei, eine Handtasche zu tragen, weshalb sie gerne Kleidung mit Taschen trägt. Der Star ist ein Fan des „Denim-on-Denim-Looks“, der in den 90er- und 2000er-Jahren in Mode war. Die Prominente verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Mein Stil ist lässig und sehr darauf ausgerichtet, mich wohl zu fühlen … Normalerweise tendiere ich dazu, Outfits zu tragen, die sich einzigartig anfühlen. Ich halte mich für eine Taschenkönigin. Normalerweise trage ich keine große Handtasche mit mir herum. Je mehr Optionen ich also habe, um darin meine wichtigen Gegenstände unterzubringen, desto besser … Ich liebe auch Socken und Sandalen oder Denim-on-Denim-Looks und das Kombinieren von Mustern, Farben und Texturen.“ Über ihren Modetipp verriet Hayley: „Tragen Sie das, was Ihnen das größte Selbstvertrauen gibt. … Selbstvertrauen ist Ihr bestes Kapital.“ Die ‚Girls Like Girls‘-Künstlerin hatte zugegeben, dass sie zuvor hin- und hergerissen war, ob sie sich feminin oder maskulin kleiden sollte, kam aber letztendlich zu dem Schluss, dass sie das Selbstvertrauen hat, zu tragen, was sie möchte.