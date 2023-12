Stars Heidi Range: Ihr bescheidener Weihnachtswunsch

Heidi Range - Wicked the musical April 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2023, 13:00 Uhr

Heidi Range wünscht sich zu Weihnachten eine „heiße Tasse Kaffee“.

Die ehemalige Sugababes-Sängerin freut sich darauf, das Weihnachtsfest mit ihren Liebsten zu verbringen, darunter Ehemann Alex Partakis und ihre Töchter Aurelia (5) und Athena (2). Das Familienleben ist aufgrund der Bedürfnisse der kleinen Mädchen hektisch, so dass die 40-jährige Schönheit gerne die Möglichkeit hätte, sich für ein paar Minuten in Ruhe zu entspannen. Ihr Weihnachtswunsch ist deswegen sehr bescheiden.

Dem ‚Closer‘-Magazin sagte sie: „Ich liebe Weihnachten und freue mich darauf. Alles, woran ich gedacht habe, ist, was ich meinen beiden kleinen Mädchen schenke. Aber wenn ich etwas unter dem Baum haben könnte, dann wäre es eine heiße Tasse Kaffee – einfach, weil ich im Moment nur kalten Kaffee zu trinken scheine. Das Leben ist so hektisch!“ Außerdem freut sich Heidi darauf, 2024 mit ihrer Familie neue Abenteuer zu erleben. Über ihre Pläne für die nächsten 12 Monate sagte sie: „Es war sehr viel los mit meinen beiden kleinen Mädchen, sie aufwachsen zu sehen und viele Aktivitäten mit ihnen zu genießen. Ich freue mich darauf, ein neues Jahr mit mehr Abenteuern und lustigen Dingen zu beginnen.“

Die blonde Schönheit nahm bereits 2012 an ‚Dancing On Ice‘ teil und gab zu, dass dies eine Fähigkeit ist, die ihr geblieben ist und sich über die Feiertage als nützlich erweist. Sie sagte: „Es ist so eine einmalige Erfahrung. Es ist eine praktische Fähigkeit, die man haben sollte! Ich war neulich mit meinem Mann Schlittschuhlaufen und es ist ganz schön, das wieder zu machen. Ich habe ein paar Rückwärtsbewegungen gemacht!“