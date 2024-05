Aorta-Eingriff soll später folgen Heinz Hoenig: Kranker Schauspieler wird am Montag operiert Nach den beunruhigenden Nachrichten über Heinz Hoenigs Gesundheitszustand steht nun fest, dass der Schauspieler am kommenden Montag operiert werden soll. Erst soll ein Eingriff an der Speiseröhre erfolgen, später eine weitere Operation.