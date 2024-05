Ehefrau gibt Update Heinz Hoenig: Zustand hat sich verschlechtert – OP verschoben

Halten auch in schweren Zeiten zusammen: Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. (tj/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 11:28 Uhr

Weiterhin große Sorge um den kranken Schauspieler Heinz Hoenig. Nach dem erfolgreichen Verlauf einer ersten Operation wurde ein weiterer ärztlicher Eingriff nun verschoben. Nach Aussagen seiner Ehefrau hat sich sein Zustand wieder verschlechtert.

Bereits seit Anfang Mai liegt Heinz Hoenig ("Das Boot", 72) in kritischem Gesundheitszustand im Krankenhaus. Neben Herzproblemen kämpft der Schauspieler mit einer durch eine bakterielle Infektion zerstörte Speiseröhre, die ihm vor wenigen Tagen entfernt werden musste. Nachdem diese riskante Operation erfolgreich verlief, zeigte sich seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) hinsichtlich seines Gesundheitszustands zunächst wieder zuversichtlich.

Nun teilte sie in einem aktuellen Gesundheits-Update mit, dass sich der Zustand ihres Mannes wieder verschlechtert habe und eine anstehende Operation an der Aorta daher verschoben wurde. Das besorgniserregende Update gab Kärsten-Hoenig in einem Interview mit der RTL-Nachrichtensendung "Punkt 7".