SpotOn News | 04.05.2024, 10:51 Uhr

Noch immer schwebt Schauspieler Heinz Hoenig in Lebensgefahr. Seine Ehefrau Annika hat nun Einblicke in ihre aufgewühlte Gefühlswelt gegeben und enthüllt, "noch nie so große Angst" in ihrem Leben verspürt zu haben.

Mit sorgenvollem Bangen warten die Familienmitglieder und Fans von Schauspieler Heinz Hoenig (72) auf gute Nachrichten aus dem Krankenhaus. Der "Das Boot"-Star muss sich einer "dringenden, lebensrettenden Herz-OP" unterziehen, doch war sein Zustand zuletzt so kritisch, dass der Eingriff verschoben werden musste. Nun äußerte sich seine Frau Annika Hoenig (39) gegenüber Sender RTL zum aktuellen Zustand ihres Liebsten und gab zugleich Einblicke in ihr aufgewühltes Seelenleben.

"Mein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ich hab' noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt, wie jetzt", brachte sie ihre Verzweiflung zum Ausdruck. Ihr falle es offenbar gerade schwer, klare Gedanken zu fassen – "ich weiß nur, ich will meinen Mann nicht verlieren."

Auch zu den Berichten, wonach der Schauspieler nicht krankenversichert sei, äußerte sich Annika Hoenig. So versuche sie "ihn seit drei Jahren in die Krankenversicherung zu bekommen. Ich habe wirklich alles versucht […] Mir ist Geld unwichtig. Ich will einfach nur meinen Mann haben."

Spendenaktion mit ersten Erfolgen

Laut Management handle es sich bei den Kosten für die Operation "um eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann". Eine Spendenkampagne bei der Plattform "Go Fund Me", die von Hoenigs Familie und seinem guten Freund Ralph Siegel (78) ins Leben gerufen wurde, soll dabei helfen, die hohen Kosten zu decken. Dort ist ein Spendenziel von 50.000 Euro angegeben, rund ein Fünftel davon (8.900 Euro, Stand 4. Mai, 11 Uhr) ist bereits erreicht.

Bislang ist noch unklar, wann die Operation, die eigentlich für den vergangenen Freitag (3. Mai) vorgesehen war, nachgeholt werden kann. Annika Hoenig glaubt fest daran, dass ihr Mann alles tun wird, um weiterhin für sie und die beiden gemeinsamen Kinder da sein zu können: "Ich weiß, dass der Heinz leben will. Es gibt nichts, was er mehr will als leben! Er ist sehr stark. Und ich weiß, dass er für uns kämpft."