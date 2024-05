Stars Herzogin Meghan: Auch Nigeria ist ihre Heimat

Prince Harry and Meghan Markle - Invictus Games - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2024, 16:24 Uhr

Bei einer Podiumsdiskussion am Wochenende bezeichnete die Ehefrau von Prinz Harry den afrikanischen Staat als ihr Land.

Bereits vor einer Weile fand die ehemalige Schauspielerin durch einen DNA-Test heraus, dass sie zu 43 Prozent nigerianischer Herkunft ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry befindet sich die 42-Jährige derzeit auf einer Reise durch den afrikanischen Staat, wo sie sich laut eigener Aussage durchaus zuhause fühlt. In einer Diskussionsrunde mit den fünfzig einflussreichsten Frauen Nigerias erklärte Meghan ‚People‘-Berichten zufolge: „Ich fühle mich geschmeichelt und geehrt und bin inspiriert. Die 24 Stunden seit unserer Ankunft waren voller Trubel und mir wurde schnell verständlich gemacht, dass ich mehr Farben tragen soll, damit ich zu euch und eurer unglaublichen Mode passe! Ich bin überwältigt. Deshalb möchte ich mich erstmal dafür bedanken, dass ihr meinen Mann und mich so wohlwollend empfangen habt in diesem Land… meinem Land.“

In ihrer Rede sprach Meghan außerdem darüber, dass sie als Afroamerikanerin erst spät von ihren nigerianischen Wurzeln erfahren habe. „Afroamerikanisch zu sein bedeutet unter anderem, dass man nicht viel über seine Abstammung oder Herkunft weiß, insbesondere woher man kommt“, erklärte die zweifache Mutter, die mit dem Royal den fünfjährigen Archie und die zweijährige Lilibet großzieht. „Es hat mir die Augen geöffnet und mir ein Gefühl von Demut gegeben mehr über mein Erbe zu wissen und zu verstehen, dass das erst der Anfang dieser Entdeckung ist.“