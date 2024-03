Hinter den Kulissen tut sich etwas Herzogin Meghan ist fleißig: Das plant sie für ihre Lifestyle-Marke

Herzogin Meghan arbeitet fleißig an ihrer Lifestyle-Marke. (eee/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 21:51 Uhr

Bei der Entwicklung von Herzogin Meghans Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" tut sich aktuell einiges im Hintergrund. Offenbar wurden nun Markenanmeldungen für zahlreiche Produkte angereicht. Besonders im Fokus scheint bei Meghan der Beauty-Bereich zu sein.

Herzogin Meghan (42) arbeitet weiter an der Entwicklung ihrer neuen Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard", die sie Mitte März gelauncht hat. Offenbar spielt sich aktuell einiges hinter den Kulissen ab. Wie das "People"-Magazin erfahren haben will, soll die Frau von Prinz Harry (39) an den Markenrechten verschiedenster Produkte dran sein.

Video News

Am 9. März sollen laut Bericht beim US-Patent- und Markenamt mehrere Markenanmeldungen von Meghan eingegangen sein. Offenbar möchte sie künftig Waren in fast allen Lifestyle-Bereichen verkaufen, darunter Kosmetikprodukte, Wohnaccessoires, Schreibwaren, Bettwäsche, kleine Küchengeräte, Gewürze, Yoga-Geräte, Gartengeräte, Haustierzubehör, Geschirr und Lebensmittelprodukte in Gläsern. An Lebensmitteln werden unter anderem Wein, Honig, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee und Saucen, aber auch Süßigkeiten wie Kekse gelistet.

Meghan könnte den Fokus auf Beauty-Produkte legen

Besonders auffällig sind laut "People" aber die Anmeldungen für diverse Beauty-Produkte. Die Herzogin von Sussex möchte neben den genannten Waren auch Artikel für Hautpflege, Kosmetik und Düfte auf den Markt bringen. Neben Duft- und Lavendelsäcken werden in der Markenanmeldung auch nicht-medizinische Hautpflegepräparate, Bade- und Duschgels sowie Salze für nicht-medizinische Zwecke, nicht-medizinische Haarpräparate, Badeseife, Stückseife, nicht-medizinische Handseifen, Körpercremes, Badeöl, Bodylotion, Duftöle und Raumdüfte genannt.

Fast 600.000 Instagram-Follower

Die Produkte sollen offenbar sowohl online als auch im Einzelhandel verkauft werden, heißt es. Weitere Details sind bislang aber nicht bekannt. Sowohl die Website von "American Riviera Orchard" als auch der Instagram-Account sind bislang unverändert. Auf Instagram hat Meghans Lifestyle-Marke aber inzwischen fast 600.000 Follower.