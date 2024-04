Kein Hauptwohnsitz in Großbritannien Neuer Wirbel um Prinz Harry: Darf er seinen Vater noch vertreten? Offiziell ist Prinz Harry noch „Counsellor of State“ und könnte König Charles vertreten. Nachdem nun aber bekannt wurde, dass er seinen Erstwohnsitz in den USA sieht, gibt es erneut Diskussionen darüber, ob dies noch angemessen ist.