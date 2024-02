Stars Hilary Swank: So heißen ihre Kinder

Hilary Swank twins - Feb 2024 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 08:00 Uhr

Hilary Swank hat zum ersten Mal die Namen ihrer Zwillinge verraten.

Die 49-jährige Schauspielerin begrüßte im April 2023 mit Ehemann Philip Schneider einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, hatte ihren Fans aber bis zum Valentinstag (14. Februar) nicht viel über sie verraten. Nun teilte sie einen Beitrag aus ihrem romantischen Urlaub, in dem die Kleinen zusammen am Strand mit dem Rücken zur Kamera zu sehen sind. Hinter ihrer Tochter stand der Name „Aya“ im Sand und bei ihrem kleinen Jungen der Name „Ohm“. Die Namen waren für das Foto mit Blättern in den Sand geschrieben worden.

Die ‚P.S. Ich liebe Dich‘-Darstellerin betitelte den Post mit den Worten: „Ich habe eine arbeitsreiche Woche mit Talkshows vor mir, in denen ich über meinen neuen Film und eine lustige Partnerschaft berichten werde, aber ich dachte mir, welcher Tag wäre besser geeignet, um zum ersten Mal die Namen meiner beiden kleinen Lieben mit euch allen zu teilen.“ Dazu fragte sie noch scherzhaft: „P.S. Wer hat auch Babys, die denken, dass Sand essbar ist?“

Der ‚Million Dollar Baby‘-Star hat seit der Geburt der Zwillinge das Muttersein weitgehend privat gehalten, feierte aber letztes Jahr die Ankunft des Nachwuchses mit Fans in einem Oster-Post. Neben einem Schnappschuss von sich, auf dem Hilary dem Sonnenaufgang entgegenblickt, während sie die beiden Kleinen im Arm hält, verkündete sie auf Instagram: „Es war nicht einfach. Aber Junge (und Mädchen!), es hat sich gelohnt. Frohe Ostern!“