Nachbarn alarmierten die Beamten Taylor Swift: Polizei nimmt Stalker in New York fest Taylor Swift ist noch einmal mit dem Schrecken davongekommen: Ein Mann soll versucht haben, in ihre Wohnung in New York zu gelangen. Die Polizei hat ihn am Samstagnachmittag festgenommen. Immer wieder hat die Sängerin mit Stalkern zu kämpfen.