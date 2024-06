Besuch in Kibbuz Hollywoodstar Michael Douglas: Auf Solidaritätsbesuch in Israel

Michael Douglas besuchte in Israel den Kibbuz Be'eri. (lau/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 13:37 Uhr

Michael Douglas hat am Wochenende die Schauplätze des Hamas-Angriffs auf Israel besucht. Dem Land sicherte er die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu.

Oscarpreisträger Michael Douglas (79) hat am Sonntag (2. Juni) einem israelischen Kibbuz einen Solidaritätsbesuch abgestattet. Der Hollywoodstar besuchte im Süden Israels den Kibbuz Be'eri, der bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres schwer getroffen wurde. Auch dem Ort des Supernova-Festivals, auf dem 364 Menschen ermordet wurden, stattete Douglas laut der "Times of Israel" einen Besuch ab.

Video News

Michael Douglas triff Israels Staatspräsident

"Es ist eine sehr schwierige Zeit. Man spürt den tiefen Schock dieser ganzen Erfahrung", sagte Douglas im Kibbuz Be'eri, um hinzuzufügen: "Wir sind einfach froh, hier zu sein und Israel zu unterstützen und mit Ihnen die Tatsache zu teilen, dass Amerika definitiv Ihr Verbündeter ist, wie unser Präsident mitgeteilt hat."

Vor Ort im Kibbuz Be'eri sah sich Douglas am 7. Oktober zerstörte Häuser an, in denen etwa 100 Menschen ermordet und 30 als Geiseln genommen wurden. Der Schauspieler äußerte die Hoffnung, dass die Entführten "bald zurückkehren" werden. Bei einem Treffen überreichte Israels Staatspräsident Isaac Herzog (63) Douglas eine gelbe Schleifen-Anstecknadel für die Gefangenen in Gaza und eine Halskette mit der Aufschrift "Unser Herz ist in Gaza gefangen".

Douglas ist nur der jüngste einer ganzen Reihe von US-amerikanischen Prominenten, die in den vergangenen Wochen und Monaten Israel besucht haben. So beschrieb Komiker Jerry Seinfeld (70) seine Reise vor Kurzem als "die stärkste Erfahrung meines Lebens".