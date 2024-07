Sie erhält Preis für ihr Lebenswerk Dramatischer Sommer-Look: Sharon Stone begeistert in Italien

Sharon Stone weiß sich in Szene zu setzen. (obr/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 16:24 Uhr

Sharon Stone hat es wieder getan! Mit einem umwerfenden Auftritt beim Taormina Film Festival lenkt die 66-jährige Schauspielerin alle Aufmerksamkeit auf sich. Stone erhält einen Preis für ihr Lebenswerk.

Glamour pur! Hollywood-Star Sharon Stone (66) begeistert bei einem Fototermin auf dem Taormina Film Festival in Italien mit einem atemberaubenden Aufritt. In einem dramatischen, bodenlangen XXL-Blumenkleid mit fließenden Einsätzen setzt sich die Schauspielerin für die Fotografen perfekt in Szene.

Der Neckholder-Cut lenkt den Blick auf die durchtrainierten Arme und Schultern der 66-Jährigen. Besonderes Highlight ist die Kapuze im gleichen Muster. Ihre kurzen blonden Haare hatte sie im Wet-Look gestylt. Ihr Make-up greift die Farben des Kleides auf, Augen und Lippen leuchten in einem Brombeer-Ton. Eine Sonnenbrille und eine lange Goldkette sind die einzigen Accessoires der Schauspielerin.

Erinnerungen an "Basic Instinct"

Auch über 30 Jahre nach ihrem Megahit "Basic Instinct" (1992) an der Seite von Michael Douglas (79) scheint Stone nichts von ihrem Sexappeal verloren zu haben. Das bewies sie auch vor wenigen Tagen eindrucksvoll. Auf Instagram stellte sie auf einem Foto die berühmteste Szene aus dem Erotikthriller noch einmal nach. Statt eines weißen Kostüms trägt sie auf einem Stuhl sitzend rote Spitzenunterwäsche, Perlenkette und blaue High Heels. Die Beine hat sie lässig übereinandergeschlagen. "Basically… yours", schrieb das einstige Sexsymbol darunter.

Stone wird auf dem Taormina Film Festival an der Küste Siziliens ein Preis für ihr Lebenswerk verliehen. Der "Golden Cariddi for Lifetime Achievement" wird ihr am heutigen letzten Tag des Festivals überreicht. Auch Robert De Niro, Jessica Lange, Tom Cruise, Sophia Loren, Nicole Kidman, Richard Gere, Colin Firth oder Isabelle Huppert durften den renommierten Preis bereits entgegennehmen. Für Stone schließt sich bei dem Festival ein besonderer Kreis. Es ist ihr erster Besuch auf dem Festival seit der Italienpremiere von "Basic Instinct" 1992.