Auch Muriel Baumeister ist dabei „Die Spreewaldklinik“: Neue Sat.1-Vorabendserie mit Sina-Valeska Jung Nach „Verbotene Liebe“ und „Alles was zählt“ hat Sina-Valeska Jung die nächste Rolle in einer Vorabendserie ergattert. In „Die Spreewaldklinik“ spielt sie eine Ärztin mit dunklem Geheimnis. An ihrer Seite meldet sich auch Muriel Baumeister zurück.