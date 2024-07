"Beverly Hills, 90210"-Star Nach Krebstod: Shannen Dohertys Arzt spricht über ihre letzten Stunden

Shannen Doherty verlor den Kampf gegen ihre Krebserkrankung. (lau/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 21:46 Uhr

Nach Shannen Dohertys viel zu frühem Krebstod hat nun ihr behandelnder Arzt ausführlich über die letzten Wochen und den Todestag des ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Stars gesprochen.

"Beverly Hills, 90210"-Darstellerin Shannen Doherty (1971-2024) verlor am 13. Juli den Kampf gegen ihre Krebserkrankung. Ihr sie über viele Jahre behandelnder Arzt, der Onkologe Dr. Lawrence D. Piro, sprach jetzt gegenüber "People" über die letzten Stunden im Leben des Hollywoodstars.

Demnach sei Doherty "nicht bereit gewesen zu gehen, weil sie das Leben liebte". Doch ihr Kampf gegen den Krebs sei "in den letzten Wochen sehr viel schwieriger" geworden. Die im Alter von 53 Jahren verstorbene Schauspielerin nennt ihr Arzt daneben auch eine "unglaubliche Kämpferin".

Shannen Doherty: Optimistisch und kämpferisch bis zum Schluss

Doherty, bei der erstmals 2015 Brustkrebs diagnostiziert wurde, bezeichnet ihr Arzt Dr. Piro als "eine sehr intelligente Person", die "sehr aktiv an ihrer gesamten Gesundheitsreise teilgenommen" habe. "Sie wollte jeden Tag leben, nicht als ob es ihr letzter Tag wäre, sondern als ob es der Beginn eines neuen Kapitels für sie wäre", erklärt der Onkologe, und weiter: "In ihrem Kopf wollte sie keine andere Alternative in Betracht ziehen als 'wir sind dabei, das zu besiegen.'"

Merkliche Verschlechterung

Doch dann, so ihr Arzt, habe bedauerlicherweise eine merkliche Verschlechterung ihres Gesundheitszustands eingesetzt. Doherty sei in ihrem letzten Gespräch "dabei gewesen, das zu realisieren". Der Arzt und seine berühmte Patientin hätten über "Liebe, Unterstützung und Fürsorge" gesprochen, und über das "immer noch Durchkämpfen".

Doherty habe ihre Therapie zu diesem Zeitpunkt nach wie vor fortsetzen wollen. Obwohl nur noch "begrenzte Möglichkeiten" zur Behandlung dagewesen wären, stand eine Fortsetzung des Kampfes "nicht einmal zur Diskussion", so Dr. Piro. "So hat Shannen nicht gelebt. Sie war eine unglaubliche Kämpferin in allem, was sie tat."

Shannen Doherty starb umgeben von guten Freunden

In ihren allerletzten Stunden auf Erden sei Doherty dann an einem Ort gewesen, "an dem sie sich sehr wohlfühlte, schlief und den Übergang vollzog". Sie sei "von einer ausgewählten Gruppe von Freunden umgeben" gewesen, "die ihr viel Fürsorge und Unterstützung zukommen ließen", so Dr. Piro. "Es war düster und traurig, doch zugleich wunderschön und liebevoll. Das Schwierigste daran war, dass sie nicht bereit war zu gehen, weil sie das Leben liebte."

Doherty lobte ihren Arzt Dr. Piro im Jahr 2016. In einem Instagram-Post erklärte sie, zu ihrem Onkologen "eine großartige Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist" zu haben. "Das Wichtigste ist, einen Arzt zu finden, der dir zuhört", schrieb sie damals in dem sozialen Netzwerk. Die Zusammenarbeit nannte sie ein "Dreamteam".

Bei Doherty wurde 2015 erstmals die Diagnose Brustkrebs gestellt. Zwischenzeitlich galt sie als geheilt, 2017 kehrte der Krebs jedoch im vierten Stadium zurück. 2020 sprach Doherty davon, dass ihre Krebserkrankung weit fortgeschritten war und als unheilbar galt. Im Juni 2023 teilte sie mit, dass sie Metastasen im Gehirn hatte. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen waren.