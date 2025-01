Stars Idina Menzel: ‚Wicked‘-Star hatte Karriereprobleme

Idina Menzel - Disenchanted premiere - Novmber 2022 - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 09:00 Uhr

Idina Menzel hat mit der unvorhersehbaren Natur des Showbusiness „gekämpft“.

Die 53-jährige Schauspielerin wurde für einen Tony Award nominiert, als sie in den späten 1990er-Jahren die Rolle der Maureen in ‚Rent‘ spielte. Sie bekam anschließend einen Plattenvertrag, von dem sie aber schnell wieder entlassen wurde, als ihr Album sich nicht gut verkaufte. Dadurch musste sie lernen, mit den „flüchtigen“ Momenten des Erfolgs umzugehen – auch als sie 2003 in der Originalproduktion von ‚Wicked‘ am Broadway besetzt wurde.

In einem Gespräch bei ‚CBS Sunday Mornings‘ sprach die Schauspielerin und Sängerin nun über die Unbeständigkeit ihres Berufs und wie sehr sie deswegen oft kämpfe musste: „Ich bekam einen Plattenvertrag, den ich immer haben wollte. Ich wollte so sehr bei einem Plattenlabel unter Vertrag genommen werden und mein eigenes Album machen. Ich tat es, und das war ein wahr gewordener Traum, aber dann habe ich nur etwa drei Alben verkauft. Also wurde ich vom Label fallen gelassen, und zu diesem Zeitpunkt war mein ganzer Schwung dahin, und ich musste weiterhin hart arbeiten.“ Erst mit ‚Wicked‘ ging es für die Künstlerin wieder bergauf, weshalb das Konzept, im Moment zu leben, für sie immer wichtig war. „Weil in unserem Geschäft die Dinge kommen und gehen. Diese magischen Momente können flüchtig sein. Es kann ein Kampf sein.“

Idina erlangte noch breitere Bekanntheit, als sie die Rolle der Elsa in der Disney-Franchise ‚Frozen‘ sprach, und gab zu, dass sie mehr als ein Jahrzehnt nach der Premiere des Films immer noch Freude daran hat, den Hit-Song ‚Let It Go‘ zu singen. Sie sagte: „Ich darf ihn jedes Mal singen, wenn ich auf der Bühne bei meinen Konzerten bin. Die Leute fragen immer, ob ich von so einem Song genug habe. Vielleicht denken sie, ich lüge, aber das habe ich wirklich nicht. Für mich ist es eines dieser Dinge, die mich daran erinnern, wie glücklich ich bin, das tun zu können.“