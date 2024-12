Familienfoto veröffentlicht Im Pyjama-Partnerlook: So feiert Cristiano Ronaldo Weihnachten

Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez feiern mit ihren fünf Kindern Weihnachten. (ili/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 15:46 Uhr

Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Familie haben es sich am Tisch gemütlich gemacht. Das Weihnachtsessen genießen sie im Pyjama-Partnerlook.

"Der wichtigste Teil von Weihnachten", schreibt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (39) zu einem Foto, das er am 25. Dezember anlässlich des Weihnachtsfeste von sich und seiner Familie auf Instagram veröffentlichte. Es zeigt die siebenköpfige Truppe um einen gedeckten Esstisch platziert. In der Mitte stehen ein Braten und Beilagen. Das Auffälligste sind aber wohl die Outfits der Familie. Allesamt tragen den gleichen weiß-rot-schwarzen Pyjama – bei den Damen zieren allerdings Rüschen den Saum beziehungsweise die Hosenbeine.

Bei seinen mehr als 645 Millionen Followerinnen und Followern kommt das Bild sehr gut an. Binnen weniger Stunden sammelte es bereits über 5,5 Millionen Likes ein.

In seinen Stories verlinkt der portugiesische Stürmerstar zudem auf einen Weihnachts-Clip auf YouTube. Zu sehen ist die Familie bei verschiedenen nächtlichen Aktivitäten im Schnee, bei einem Treffen mit dem Weihnachtsmann und beim Plätzchenverzieren. Mit dem Video senden Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez (30) die besten Weihnachtswünsche in die Welt.

Großes Patchwork-Glück

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern. Cristiano Ronaldo Jr., geboren am 17. Juni 2010, ist sein erster Sohn. Die Identität seiner Mutter ist bis heute geheim. Ronaldo hat das alleinige Sorgerecht für ihn und in verschiedenen Interviews erklärt, dass er die Identität der Mutter nicht preisgeben werde, um die Privatsphäre zu schützen.

Die Zwillinge Eva und Mateo kamen am 8. Juni 2017 durch eine Leihmutter in den USA zur Welt. Auch hier bleibt die Identität der Mutter unbekannt, was viele Spekulationen und Diskussionen in den Medien auslöste.

Das argentinisch-spanische Model Georgina Rodríguez war da schon in seinem Leben. Sie ist die einzige öffentlich bekannte Partnerin Ronaldos, mit der er Kinder hat. Die beiden lernten sich 2016 in einem Luxusmarkengeschäft in Madrid kennen, wo sie als Verkäuferin arbeitete. Bereits am 12. November 2017 wurde die gemeinsame Tochter Alana Martina geboren. Georgina hatte da längst die Mutterrolle für alle Kinder übernommen.

Im Frühjahr 2022 kam das zweite gemeinsame Kind des Paares, eine Tochter namens Bella Esmeralda, zur Welt. Gleichzeitig mussten die beiden jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Zwillingsbruder Angel überlebte die Geburt nicht.