Nach Krankenhaus-Aufenthalt Ingrid Steeger ist tot

Mit 76 Jahren ist Schauspielerin Ingrid Steeger am Freitag gestorben. (mia/spot)

SpotOn News | 22.12.2023, 18:16 Uhr

Mit 76 Jahren ist die Schauspielerin Ingrid Steeger am Freitag gestorben. Berühmt geworden durch die 70er-Jahre-Klamaukserie 'Klimbim', hatte sie zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Ingrid Steeger (1947-2023) ist tot. Die Schauspielerin ist laut "Bild" im Alter von 76 Jahren am Freitag in einem Krankenhaus im hessischen Bad Hersfeld gestorben.

Die Meldung bestätigte ein Freund Steegers gegenüber der Zeitung. Er wiederum habe die Nachricht von dem Pflegeheim bestätigt bekommen, in dem Steeger zuletzt lebte.

Am Donnerstag (21.12.) war berichtet worden, dass Steeger mit einem Darmverschluss ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Der "Bild" sagte sie, dass sie mit Medikamenten behandelt werde und "erst mal bis Freitag" in der Klinik bleibe. "Es geht mir nicht gut. Ich hoffe das Beste", wurde sie zitiert.

Fans und Freunde hatten sich schon länger um die Schauspielerin gesorgt. Nach einem Herzstillstand 2020 lebte sie mit einem implantierten Defibrillator. Im Herbst 2022 hatte Steeger bekannt gegeben, dass sie nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden ins Pflegeheim muss. Zuletzt war sie auf einen Rollstuhl angewiesen und soll nur noch 35 Kilogramm gewogen haben.

"Klimbim" machte sie berühmt

Die gebürtige Berlinerin wurde bundesweit an der Seite von TV-Stars wie Elisabeth Volkmann (1936-2006) und Peer Augustinski (1940-2014) in der 70er-Jahre-Klamaukserie "Klimbim" bekannt. Zuletzt war sie in dem Peter-Thorwarth-Kinofilm "Goldene Zeiten" im Jahr 2006 zusammen mit Wotan Wilke Möhring (56) und "Das A-Team"-Star Dirk Benedict (78) zu sehen. 2019 stand sie noch bei den Bad Hersfelder Festspielen auf der Bühne.