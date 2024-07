Stars Jennie Garth: Sie hat Angst nach Tod von Co-Stars

Bang Showbiz | 24.07.2024, 10:00 Uhr

Jennie Garth fühlte sich nach dem Tod ihrer ‚Beverly Hills, 90210‘-Co-Stars Shannen Doherty und Luke Perry „sehr ängstlich“.

Perry starb bereits 2019 im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall und Shannen (53) verstarb Anfang dieses Monats nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Jennie (52) gibt nun zu, dass der Verlust von zwei ihrer Kollegen sie mit Sorgen um die Zukunft erfüllt hat.

In einer Ausgabe ihres ‚90210MG‘-Podcasts mit Tori Spelling erklärte Jennie jetzt: „Es hat mich sehr ängstlich gemacht, vor allem, weil Luke erst stirbt und jetzt Shannen. Ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, es könnte jeder von uns sein, der jeden Moment gehen könnte. Diese Art von Gefühl … Ja, das ist beängstigend.“ Jennie gab weiter zu, dass sie immer noch total schockiert von Shannens Tod sei, obwohl sie bereits viele Jahre gegen den Krebs gekämpft hatte. Sie fügte hinzu: „Es ist verrückt, dass wir schockiert sein konnten, wenn wir wussten, dass sie krank war und wie hart sie kämpfte, aber es fühlte sich trotzdem schockierend an. Ich hätte nie gedacht, dass sie dem Krebs erliegen würde. Es war einfach schockierend und macht mich wütend, traurig, all die Gefühle, weil du dann denkst: ‚Was zum Teufel?‘ Denn sie ist die einzige Person, bei der man das nicht gesehen hat.“

Ihre Co-Darstellerin und Podcast-Co-Moderatorin Tori (51) gab zu, dass sie sich nach Shannens Tod anders fühle. Sie bestand darauf, dass sie keine Angst habe, sondern einfach unglaublich traurig für ihre Freundin war, die zum Zeitpunkt ihres Todes eine Scheidung durchmachte. Sie fügte hinzu: „Ich hatte überhaupt keine Angst, als sie starb. Ich war einfach nur traurig. Ich war traurig über das zweite Kapitel, das sie hatte, und ich war so aufgeregt über dieses Kapitel für sie und wollte so sehr, dass sie das hat.“ Shannens Scheidung von Kurt Iswarienko wurde zwei Tage nach ihrem Tod vollzogen. Sie starb am 13. Juli – einen Tag, nachdem sie einen Vergleich mit ihrem entfremdeten Ehemann geschlossen hatte – und der Fall wurde zwei Tage nach ihrem Tod von einem Richter abgesegnet, der ihr am 15. Juli eine seltene posthume Scheidung gewährte.